Spa B n’aura pas le second ticket pour la R2

Cinquième, Spa s’est très vite porté candidat. Avec de vrais espoirs de bénéficier de cette promotion puisqu’il semblait y avoir peu de candidats… sauf peut-être l’Union Liège. Vainqueur ce jeudi en match avancé de la dernière journée face à Liège C, les Liégeois ont conforté leur quatrième place et ont pris la décision d’accepter, eux aussi, de monter en R2 dans l’éventualité où Waremme (2e) et St Louis (3e) refusent. Quoi qu’il arrive donc, il y aura un second candidat mieux classé que Spa qui devra remettre à plus tard une accession à l’étage supérieur. D.M.