RFC LIÈGE: Debaty, Herman, D’Ostilio, Ronvaux, Bustin, Van den Ackerveken, Lambot, Nyssen, Reuten, Rodes, Bruggeman, Mouhli, Besson, Mouchamps, Cavelier, Prudhomme, Lallemand, Perbet.

Absents: Gosselain et Gendebien.

Liège n’a pas le temps de se remettre de sa défaite à Dender que voilà déjà les joueurs et les supporters dans le car. Direction Dessel cette fois. La défaite est à présent interdite. "Avec des matchs tous les deux ou trois jours, nous n’avons pas trop le temps de penser. Nous devons passer rapidement à autre chose, d’autant plus que tout reste à faire" , déclare Lucas Prudhomme.

Si l’offensif grappille quelques minutes de jeu, sa saison chez les Rouge et Bleu n’a pas été un long fleuve tranquille. Une situation qu’il ne s’attendait pas à vivre en signant à Rocourt.

"Sur le plan collectif, je m’attendais à ce que l’on joue pour la montée en D1B et nous sommes bien présents à ce niveau-là. Par contre, sur le plan individuel, cela n’a pas toujours été évident. Mon premier tour a été gâché à cause d’une blessure aux ischios, sans oublier que je suis arrivé en fin de mercato. Au retour de blessure, j’ai dû me faire une place dans l’équipe qui tournait déjà bien, m’acclimater et retrouver certains automatismes."

«Le plus important, c’est que les résultats de l’équipe suivent»

Avant de se tracasser de sa situation personnelle, l’ancien virtonais pense au collectif.

"Le plus important, c’est que les résultats de l’équipe suivent. Parfois, il faut savoir mettre son ego de côté. Si je n’ai pas beaucoup de temps de jeu, je me remets en question et je ne cherche pas des excuses, même si pour l’instant je me sens en forme. Il est évident que ce n’est pas simple mais quand tu es un compétiteur, tu aspires toujours à plus.

Je respecte les choix qui sont faits. Se mettre dans un mauvais état d’esprit ne sert à rien, que ce soit pour soi ou pour le groupe." , conclut-il.