Absents à Lambermont: Essaridi, D’Argent, Curtz et Boudabza (blessés), Barbette (absent).

Absents à Soumagne: Dovifat, Ferretti et Antonelli (absents), Kolek (suspendu), G. Cokaiko et Pierre (blessés).

Parmi les quatre équipes concernées par ces barrages, trois resteront en 3e provinciale. Une victoire ce dimanche serait donc, déjà, synonyme de maintien.

"Nous voulons éviter toute pression négative, explique Jonathan De Bruyne, l’un des coaches lambermontois qui affronte Soumagne ce week-end. On ne va pas aborder ce match comme celui de la peur mais plutôt comme une finale qui peut nous permettre d’atteindre notre objectif même si nous sommes conscients que cela n’aurait pas dû se passer comme ça. Notre fin de saison n’était pas mauvaise, on a gagné en confiance et en cohésion de groupe. Ce sera sur notre synthétique où il est toujours plus facile de mettre nos idées en place."

"Cela se jouera au caractère , précise Hicham Belhaddad, le T1 de Soumagne. Tout joueur de foot se doit d’aborder ce genre de rencontre à 200%. Cela devrait être spontané. C’est un match excitant, j’adore ce genre de partie où il faut se surpasser."

Patro Othée – Baelen (Dim. 15h)

Dans le match numéro 2, les Baelenois rendront visite au Patro Othée. Les Rouge et Noir n’ont pas eu de chance lors du tirage au sort puisqu’ils sont assurés de disputer deux rencontres en déplacement. Les deux équipes comptabilisent 6 victoires en championnat, cela semble très ouvert.

Le vainqueur du match entre Lambermont et Soumagne rencontrera le gagnant d’Othée-Baelen dans un match «pour du beurre». Le perdant du match numéro 1 accueillera celui du match 2 pour une dernière opportunité d’accrocher le maintien.