Coach et joueurs virés avant le tour final: polémique à Blegny B, adversaire de Soiron ce 15 mai

"J’ai été convoqué initialement pour parler du noyau en vue du tour final. Je pensais que le comité allait me citer 5 ou 6 noms… mais il y en a eu 13. Je n’ai pas été d’accord avec cette mise à l’écart de mes joueurs, qui se sont battus toute la saison. C’est dégueulasse. Et là, ils me disent que je n’ai de toute façon rien à dire, puisque c’est Philippe Médery (directeur technique) et Raphaël Fassotte (T1 de la P2) qui reprennent l’équipe. J’étais donc viré" , explique Julien Marville. Comme reproches, un manque de présence aux entraînements et le futur départ de Marville, en plus de ses "joueurs-clés" (dont un, dépité, nous confirmait les faits dès mardi), sont mis sur la table. "D’un noyau de 20, je me suis retrouvé à 15 dès l’été, à cause de départs précipités, puis 4 joueurs sont allés en P2. Nous étions une grosse dizaine… Et pour eux, ceux qui changent de club ne sont plus motivés, alors que ça fait deux mois qu’ils ont dit qu’ils changeaient de club et qu’ils se sont donnés à fond malgré tout" , ajoute le coach, abattu.

Voilà une situation qui peut interroger, du côté de Soiron, avant le duel de dimanche (15h).En l’absence de Christophe Romain (vacances), c’est Laurent Godart qui prépare son équipe.

"Franchement, ce n’est pas très diplomatique de la part du comité blegnytois. C’est malheureux pour leurs joueurs et leur coach. Après, ce qui se passe chez eux en coulisses ne me regarde pas. Joueurs de P2, P4 ou U19, ils auront de toute façon deux jambes et deux bras, comme nous" , dit-il.

Si le "onze" de Blegny B pourrait surprendre, dès lors, la sélection soironnaise sera, elle, amputée du gardien Franck Mourant, remplacé par le U21 Bastien Donnay. Et, vu d’autres absences, 5 U21 seront sur la banquette.

Adversaire potentiel pour Blegny B ou Soiron au prochain tour: contre le vainqueur de Chênée – Saive B.