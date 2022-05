Arbitre: M.Kizedioko.

Carte rouge: Camara (2j., 68e).

Buts: Crits (0-1, 2e), Ngieme (0-2, 17e), Namotte (0-3, 63e).

AUBEL: Beckers, Y. Charef (27e Hansen), Willem (46e Wangermez), Roex, Remacle, Colling, Ernst (46e Rexhepi), Smits, Campo (78e Van Hoof), Boulton, Binot.

UCE LIÈGE: Santamaria, Grava, Dabeye, Rentmeister, Olivier, Katzenburg, Mazouze, Namotte (81e Thirion), Tudisco (73e Schroeder), Crits (27e Camara), Ngieme (90e Mascolo).

Devant un public plus nombreux que d’habitude, la rencontre ne pouvait pas plus mal débuter pour Aubel: dès la 2eminute, Crits, trop à l’aise dans le rectangle, crucifie déjà Beckers. Les locaux sont surpris et, à la 17e, Ngieme profite d’une mauvaise appréciation de Willem pour faire le break (0-2).

Un peu avant la 25e minute, un solide choc entre les crânes de Crits et Charef envoie les deux hommes au tapis. Le buteur visiteur sortira même le visage en sang. Le jeune aubelois, lui non plus, n’a pu reprendre.

Jusqu’à la pause, l’UCE temporise et laisse le ballon à Aubel… qui ne se montre pas dangereux, hormis sur une tête de Roex déviée du bout des doigts par Santamaria.

La mi-temps est sifflée sur ce score de 0-2.

En début de second acte, les Vert et Blanc multiplient les corners. Un d’eux arrive dans les pieds de Boulton, qui fusille mais Santamaria sort une deuxième parade de grande classe – il en aura eu trois, en tout.

La fin des espoirs sonne un peu après l’heure de jeu, par une frappe de Namotte.

Bizarrement, c’est dans la foule que Camara, entré à la pause, pète les plombs: exclu pour deux jaunes en l’espace de deux minutes, il gifle Colling et insulte des spectateurs!

Heureusement, les esprits se calment. Les hommes de Tony Niro tentent de revenir, en vain. "C’est une grosse déception. Certains joueurs se sont un peu chiés desssus (sic). Mais on ne peut que féliciter les gars pour leur saison" , commente le T2 Kevin Feyen – Niro n’a pas souhaité s’exprimer. "On est battu par plus fort."

De son côté, le T1 vainqueur Jean-Marie Raucq analyse: "On se doutait qu’Aubel voudrait nous presser. Du coup, j’ai décidé de jouer avec un bloc bas pour qu’ils ne puissent pas le faire. Ensuite, on les a gérés pour les obliger à jouer latéralement et leur couper les lignes. Monter? On n’a pas le budget… mais ce serait une belle aventure!"

Il s’agit du seul match perdu par Aubel à domicile cette saison. Reste désormais la coupe, avec une demi-finale le 19 mai contre Fize.

Dimanche, dans la suite de ce tour final de P1, l’UCE se rendra à Elsaute, vainqueur de Faimes.