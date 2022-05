The Trial Classics se déroulera les 2 et 3 juillet à Spa-Francorchamps

«Une épreuve hautement appréciée»

"Dans la foulée du Classic Clubman Trial d’Aywaille, qui a rencontré un vif succès, nous remettons en effet le couvert avec The Trial Classics dans le cadre de notre événement moto ancienne de début juillet , confirme Florian Jupsin, Bike Manager chez DG Sport. Lors des éditions précédentes, l’épreuve avait été hautement appréciée par les trialistes belges, mais aussi par d’innombrables concurrents internationaux. Les équipes de Fred Mohring seront de nouveau aux manettes afin de proposer un parcours de qualité, sur le site de Spa-Francorchamps. Avec les machines de vitesse sur le circuit, les motos d’enduro et de trial tout autour de la piste, le public aura assurément de quoi faire, et la fête sera aussi belle que complète!"

Les concurrents du Trial Classics auront le choix entre les catégories "Randonneur", "National" ou "Expert", tandis que les motos seront réparties en trois classes différentes, les Pré-65, les Pré-80 et les Bi-amortisseurs.

En cumulant le même week-end piste, enduro et trial, en plus d’expositions, de séances de dédicaces en présence de nombreux champions, dont l’Australien Troy Bayliss, de la grande parade et du concert du samedi soir, les Bikers’Classics ont assurément retrouvé une belle vitesse de croisière. Preuve que le vintage est plus que jamais dans l’air du temps.

Infos & Inscriptions: www.bikersclassics.be & www.classictrial.be