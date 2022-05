Tests pour les 24 Heures et Racing Track Days les 17 et 18 mai à Spa-Francorchamps

«Des séances en mode Open Pitlane»

"Concrètement, il y aura un seul groupe qui montera en piste à raison de trois fois une heure par jour" , explique Florian Jupsin, le responsable moto pour la structure theutoise. "Il s’agit de séances en mode Open Pitlane, sans aucune restriction sonore, mais avec un nombre limité de pilotes en piste. En fait, ce que nous proposerons aux plus aguerris parmi les fidèles de nos Bikers’Days, est tout simplement d’évoluer sur le plus beau circuit du monde en présence du gratin mondial de l’endurance. Qui dit mieux?"

En mettant sur pied ces Racing Track Days dans un cadre plus prestigieux que jamais, DG Sport démontre, une fois encore, qu’il est un acteur incontournable de la moto sur piste dans notre pays et plus particulièrement à Francorchamps. On rappellera d’ailleurs que dans les épreuves inscrites en avant programme los du premier week-end de juin, on retrouvera les 4 Hours of Spa Classic qui les années précédentes avaient trouvé place pendant les Bikers Classics.