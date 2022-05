Sart B champion de P4H après sa victoire sur Bellevaux, au bout du suspense

Devant une foule de plus de 1000 personnes (997 payants) en folie, les Sartois débutent le match de la meilleure de façons en ouvrant le score dès la 6e minute. Sur un coup franc d’Evrard, le gardien de Bellevaux relâche le ballon et c’est Siffert qui est là pour propulser le ballon au fond. Libérés, les Vert et Blanc prennent le contrôle du match et doublent la mise sur un penalty obtenu par le capitaine, Adrien Bruyère et transformé par Pierre Jacquemin. Les gars de Raphaël Solheid réagissent peu avant la mi-temps, via Jansen, mais deux fois ses coups de tête sont stoppés par le gardien.