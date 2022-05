Karting: une équipe féminine à Dubaï avec le Verviétois Fabio Paoleschi

Une vingtaine de candidatures belges

"Avec l’aide de plusieurs partenaires européens, nous lançons la Super Driver Female composée de cinq pilotes féminines qui seront sélectionnées lors d’une matinée comprenant différents tests au karting d’Eupen. Actuellement, nous avons déjà reçu une vingtaine de candidatures belges, mais aussi hollandaises, françaises et italiennes."

Il est vrai que le jeu en vaut la chandelle puisque les lauréates seront invitées à disputer une des épreuves les plus prestigieuses: les 24 Heures de Dubaï. Une compétition que le pilote et coach verviétois connait particulièrement bien pour y avoir participé à de nombreuses reprises et même remporté une fois, terminant aussi deuxième en décembre dernier devant un certain Fernando Alonso. Avec cette initiative, Fabio Paoleschi vise plusieurs objectifs.

"Nous souhaitons d’abord mettre nos pilotes dans de bonnes conditions pour disputer ce double tour d’horloge en leur apprenant notamment à gérer leurs émotions dues à la fatigue. Ensuite, qu’elles soient les meilleures ambassadrices du karting et qu’elles donnent l’envie à d’autres filles de découvrir ce sport et, pourquoi pas, créer une émulation permettant à l’une d’entre elles d’arriver en Formule Un. Si actuellement, cet engagement aux 24 Heures de Dubaï ne constitue qu’un one-shot, plusieurs partenaires voudraient pérenniser l’opération."

De quoi d’abord susciter de nouvelles vocations et peut-être une prochaine reconversion pour Fabio Paoleschi, même s’il ne songe pas encore à ranger casque et combinaison de pilote. Son programme 2022 comprend encore de nombreuses courses d’endurance dont les 24 Heures de Dubaï en décembre prochain.