Arbitre: M. Picard.

Cartes jaunes: Crosset, Williot.

Buts: Crosset (1-0, 33e), Deville (2-0, 55e).

ELSAUTE: François, D’Affnay, Ameur, Piparo, Williot, Tossings (78e Dirix), Counet, Deville (90e Di Nicola), Lefort (84e Colson), Fassin (78e Tossings), Crosset (90e Dohogne).

FAIMES: L.Houart, Delbrassine, Pousset (90e Mailleux), Eeke (84e Leroy), Simon, Bonnechere, Mostade (84e Massart), Q. Houart, Jacques (63e Vanstechelman), Hauteclair, Bauduin.

Les vingt premières minutes de ce tour final de P1 entre Elsaute et Faimes sont assez disputées sans pour autant déboucher sur une grosse occasion. Les deux équipes s’observent. Les Faimois essayent de profiter de la descente dans cette première période, mais la défense elsautoise tient bon. À la 25e, l’avant elsautois Adrien Crosset voit sa reprise de la tête passer juste à côté des buts défendus par Houart. Les locaux sortent du bois et c’est à nouveau Crosset qui ne se rate pas cette fois-ci en suivant l’envoi repoussé de Hugo Lefort et ouvre le score pour les Elsautois.

Les visités qui s’offrent encore deux possibilités avant la pause, mais ni Crosset ni Deville n’arrivent à doubler la mise.

La seconde période commence avec une pression elsautoise qui se traduit par un nouveau but inscrit par Gary Deville qui a bien suivi une frappe de… Hugo Lefort (une nouvelle fois!) repoussée par Houart (2-0, 55e).

«J’aurais voulu mener par plus d’un goal à la pause»

Les Faimois accusent le coup et l’Étoile Elsautoise s’offre trois grosses occasions par Lefort (à deux reprises) et Deville, mais ceux-ci n’arrivent pas à trouver la faille. Les visiteurs (que l’on pensait épuisés suite à leurs débauches d’efforts physiques de leur match de mardi contre Fize) se rebiffent et se créent même plusieurs possibilités via Bauduin, Hauteclair et Eeke se heurtent à Maxime François. Le score n’évoluera pas et les Elsautois se qualifient sans sourciller. "Nous avons été dans le dur pendant les vingt-cinq premières minutes et c’est normal. La majorité de mes gars n’ont jamais joué un tour final , analyse le coach elsautois Boris Dome. J’aurais voulu mener par plus d’un goal à la pause. Nous avons bien géré la seconde période. On aurait pu en mettre plusieurs après le 2-0. On se qualifie, c’est le principal ce soir. Ce sera tout autre chose dimanche."

Prochain match pour Elsaute: contre l’UCE Liège dimanche à 15h.