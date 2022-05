Aubel: "Tout le monde est convié dans le vestiaire" dixit Tony Niro.

Absent: Charef (blessé).

Tout qui a un jour discuté avec Tony Niro le sait: l’entraîneur d’Aubel n’est pas du genre à tourner autour du pot. Pareil lorsqu’il s’agit de préfacer la "demi-finale" du tour final de P1 liégeoise, ce jeudi, face à l’UCELiège. "Je suis un compétiteur.Si on a la chance d’aller au tour final, on y va pour le gagner" résume l’entraîneur des Verts qui, sans franchement briller, ont pris le point nécessaire face à Rechain (2-2) en clôture de championnat.De quoi leur permettre d’entamer ce tour final à la maison. Ce sera face à une équipe de l’UCE Liège qui a justement pris le meilleur sur les Aubelois il y a deux semaines. "On s’est incliné 1-0 là-bas mais si c’est 2-0 ou 3-0 à la pause, il n’y a rien à dire.Ils nous ont vraiment bousculé" rembobine Tony Niro.

Ce jeudi, l’entraîneur a prévu quelques adaptations.Histoire de tirer les leçons de la défaite chez les Espagnols, et de mieux coller à la réalité d’un match couperet. "Le plus malin et le plus opportuniste va passer, on le sait.On sera dans une autre approche que celle du match perdu là-bas, c’est certain!"

Déçus de voir pareille joute se disputer en semaine ( "C’est décevant de la part du Comité provincial et c’est un souci pour ceux qui travaillent, en espérant que la fatigue soit bien gérée – sic -" ), Aubel et Niro veulent s’offrir une belle affiche dimanche.Peut-être même à Elsaute. "Faimes, Elsaute, l’UCE Liège et nous: les quatre équipes se valent.Si on passe ce jeudi, on aura droit à une belle finale liégeoise dimanche, avec du monde.On doit aller la chercher" répète Tony Niro.