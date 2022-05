Hugo Wertz : « Incroyable de passer seul à Remouchamps », lors de Liège-Bastogne-Liège juniors

Engagé sous les couleurs du VC Ardennes, Hugo Wertz s’est en effet montré à son avantage dans les reliefs ardennais. D’abord en s’assurant le gain du classement des GPM (le tracé en comptait quatre: Houffalize, Wanne, Vecquée, Redoute). Puis en passant à quelques longueurs du succès final!

"Je suis parti à la mi-course avec sept coureurs. Au fil du temps, le groupe s’est écrémé. Moi, je suis passé en tête dans les côtes d’Houffalize et de Wanne, ce qui m’a permis de remporter le classement des monts" , nous raconte Hugo Wertz. Ce n’était toutefois pas un objectif. "Je venais pour un top 10… mais j’avais usé des cartouches à deux reprises, pour revenir dans le peloton suite à des changements de vélo. Je me suis donc dit: autant jouer les GPM."

Ensuite, Hugo a été repris sur le sommet de la Vecquée, parvenant à basculer avec les vingt meilleurs.

C’est alors un peu plus tard qu’il a tenté son véritable coup de force. "À 3 km de l’arrivée, j’ai attaqué et on m’a laissé un peu de temps. C’était incroyable de passer seul à Remouchamps, puis à côté de l’Esplanade – dommage que la ligne n’y était pas (sourire). Il y avait du monde, beaucoup d’encouragements. Malheureusement, je me fais reprendre à 300 mètres de la ligne." Pour finir 34e.

Une performance de bon augure pour la suite, alors qu’il se remet d’un hiver délicat, entre un mycoplasme aux poumons et un souci de genou. "La forme revient petit à petit." Tant mieux: dans 10 jours, Hugo Wertz défendra les couleurs du VCA sur le Tour des Flandres juniors.