Absents: Corman (ischios), Filali (cheville). Y. El Abbadi (vacances).

"S ur un championnat, c’est la meilleure équipe qui émerge.On l’a vu avec La Calamine cette saison.Mais sur un match, tout est possible!" : voilà l’état d’esprit dans lequel se trouve l’entraîneur d’Elsaute Boris Dome avant de recevoir Faimes ce jeudi (20h et non pas 19h) en ouverture du tour final.

"Je crois que toutes les équipes sont heureuses d’être là, mais ni Faimes, ni Aubel, ni l’UCELiège ni Elsaute n’ont la prétention de vouloir monter en D3" estime le coach elsautois.

Mais l’esprit de compétition est bien là.D’ailleurs, le T1 Dome n’a pas manqué d’aller observer le test-match de mardi opposant Fize à Faimes, lequel s’est soldé par un 0-0, puis un 1-1 et une victoire aux tirs au but, après prolongations et donc 120 minutes de jeu.

"De tels matches aussi longs, ça n’a pas vraiment de sens!" estime Boris Dome, partagé entre l’avantage physique de ses troupes "qui seront a priori plus fraiches" et le potentiel ascendant psychologique de son adversaire "qui reste sur une victoire et une belle série…"

Un 4/6 en championnat

En championnat, Elsaute n’a pas perdu contre Faimes (2-2 là-bas, victoire 3-0 au stade Léon Crosset) mais Boris Dome refuse d’en tenir compte.Le match de ce jeudi se disputera dans un tout autre contexte, avec des cartes redistribuées.

"Il y a de la qualité à Faimes, on le sait.On ne doit rien calculer!" Et surtout pas penser à l’éventuelle superbe affiche que supposerait un Elsaute-Aubel si les deux clubs du Plateau venaient à l’emporter ce jeudi.

"Ce serait magnifique, oui.Mais on a d’abord de coriaces adversaires à éliminer" rappelle Boris Dome, qui n’a pas manqué de travailler les penaltys à l’entraînement. Ce sera peut-être utile ce jeudi.Pour rappel, à ce stade, en cas d’égalité au bout du temps réglementaire, pas de prolongations mais, directement, des tirs au but.