Les arbitres Pierre Thiry et Philippe Lambiet ont élargi les inscriptions à quarante paires de doubles cette année. Ce week-end, il y avait du monde dans la salle de Froidthier mais aussi du niveau puisque le tournoi affiche une belle palette de joueurs et joueuses série A: Florent Lambiet, Florian Cnudde, Julien Indeherberg, Nathalie Marchetti et Cécile Ozer.

Mêler un top joueur avec un débutant

C’est la paire expérimentée composée d’Anne-Catherine Godefroid et Pierre-Yves Lemaitre qui l’emporte. Mais l’idée est plus souvent de mêler un top joueur avec un débutant. Ainsi, Nathalie Marchetti, série A, performe jusqu’en finale avec Tiago Hermanns, du haut de son classement de NC.

On voit aussi Romain Lambiet s’aligner avec le compagnon de sa cousine, Anais, ou encore Laurie Lambiet faire équipe avec son époux. "La compétition se joue sérieusement. Chaque paire prend du plaisir en jouant à fond. Mais c’est surtout la convivialité qui caractérise la soirée" , commente le juge arbitre, Pierre Thiry.

D’habitude placée en décembre pour aider les paires de doubles à préparer les championnats provinciaux, l’organisation a trouvé refuge en fin de saison. Le moment est encore plus favorable pour la complicité et l’échange entre joueurs de niveaux différents.