"Le comité savait que si on descendait, je n’étais pas certain de rester.Il est difficile de quitter un club qu’on apprécie, surtout après trois saisons et une descente" explique le citoyen de Plombières Charly Meessen, auteur malgré tout d’une saison réussie chez les Laitiers avec 17 buts et 8 assists.

"Mais il faut faire des choix et j’avais envie de rester en P2C" explique l’offensif polyvalent de 29 ans. "J’ai été contacté par beaucoup de clubs de la série, mais mon choix s’est porté sur Amblève, formation de P2C avec tout ce que ça suppose: un club germanophone stable, avec de belles installations, qui a de l’ambition et la culture de la gagne. Il y aura certaines attentes envers moi, et je vais faire le maximum pour y répondre!" ponctue Charly Meessen.