BELLEVAUX: Solheid, Lecoq, Foguenne, Monville, Thunus, Hurlet, Ancard, El Ouni, Dierinck, Hugo, Bixhain, Bilet, Jansen, Nizet, Pierre.

Absents: J. Binnot, J. Schmitz et F. Blaise (blessés).

SART B: Ramet, Stolsem, Evrard, Louis, Bruyère, Dalkenne, Lejeune, Méant, Bourgignon, Herman, Geiebenne, Sedici, P. Jacquemin, Sedici, T. Cunotte.

Absents: P. Custinne (pas encore prêt) et J. Cuypers (côte froissée et déchirure aux biceps).

Bellevaux – Sart B: un test-match entre les deux meilleures équipes de la série: on ne pouvait pas rêver mieux comme fin de championnat en P4H. Longtemps derrière Chevron et Bellevaux, les Sartois ont appuyé sur le champignon dans la dernière ligne droite pour dépasser tout le monde. Mais fort déforcés pour le dernier match à Eupen B, ils se sont inclinés, laissant au passage une occasion unique et inespérée à Bellevaux de revenir dans le parcours. Le titre se jouera donc ce jeudi soir, sur le terrain neutre de Waimes.

"En allant au match dimanche dernier, je me suis dit que les chances étaient petites pour nous mais qu’on devait faire notre job pour ne rien regretter, dit le mentor de Bellevaux, Raphaël Solheid. On avait raison d’y croire et à nous de saisir cette opportunité. Mais peu importe qui gagnera, ce sera un beau champion."

Du monde attendu à Waimes

Aussi fair-play que son compère, le coach de Sart B Éric Van Renterghem est d’accord sur ce point. "C’est grâce aux équipes comme Bellevaux, Chevron, Oudler ou Eupen B qu’on a pu progresser cette saison."

Pour ce match décisif, la confiance est de mise à Sart B où le coach a pu récupérer ses joueurs offensifs. "On avait bien fait de les laisser se reposer dimanche, ils ont eu le temps de récupérer. Et les deux kinés qu’on a fait venir au club mardi ont fait de l’excellent boulot."

Deux équipes quasi au complet, voilà qui promet un beau match devant une foule qui, d’après les invitations partagées sur les réseaux sociaux, pourrait atteindre les 500 personnes. De quoi surmotiver les 22 acteurs.