Thomas Debante (Espoir Minerois) vise la double montée avec la P4 et la P2 avant son départ

"Quand j’ai signé à Minerois il y a deux ans, le projet qu’on m’a présenté était clair: le club souhaitait monter en P1 avec l’équipe A et en P3 avec l’équipe B afin de ne pas avoir un écart trop important entre les deux groupes" explique-t-il. "On a l’occasion de valider l’un de ces deux objectifs cette semaine et ce serait vraiment cool d’y arriver. Ainsi, on pourrait attaquer le tour final de P2 sereinement et même compter sur l’apport de certains joueurs de P4."

Et tenter de faire monter une seconde équipe avant de quitter le club. Car pour ceux qui auraient loupé l’info, Thomas Debante a signé à Geer (P1).

"J’avais envie de rejouer à un échelon supérieur et à La Minerie, ce n’était pas certain que ce soit le cas. Geer m’a contacté et j’ai été séduit par le challenge proposé qui me permettra de découvrir une autre région et un autre club" termine le joueur qui donnera évidemment tout pour aider son club à monter avec ses deux équipes avant cela.