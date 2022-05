Au bout des 9,7 kilomètres, c’est Stéphane Konick qui s’est montré le plus rapide 33 minutes et 23 secondes.Il devance Yohan Zaradzki et Guillaume Grifnée. Du côté des dames, c’est Sonja Vernikov qui s’est imposée.

Ce vendredi, les "Challengistes" se retrouveront à Charneux, avant le jogging Kinéo Fitness de Heusy prévu samedi.