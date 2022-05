Le premier objectif qui était de rester dans la division est atteint et on n’est pas très loin des 50% de victoires. Surtout quand on sait qu’on mène encore dans neuf rencontres à la 35eminute et qu’on enregistre deux défaites après prolongation. Tout cela avec un nombre incalculable de blessés, on a joué un seul match – face à Sprimont – au complet! Le point très positif, c’est le bilan humain. J’ai la chance d’avoir un très chouette groupe et on a pris du plaisir après deux saisons entachées par le Covid.

Quel est à présent le programme de l’équipe et quand est programmée votre reprise?

On a encore une activité extra-basket cette semaine et un petit tournoi fin mai avec des équipes formées entre nous. On clôturera la saison avec une journée pêche en juin. Les joueurs recevront un programme de préparation durant l’entre-saison et on reprendra les entraînements le 2 août. Un stage à la mer est prévu le 15 août.

Quelles sont tes attentes pour le prochain championnat?

L’objectif est toujours de faire mieux donc atteindre le quota d’une victoire sur deux est mon souhait. Car si on a remplacé deux joueurs par deux autres, c’est qu’on estime ainsi se renforcer. La stabilité du noyau doit être un atout. La collaboration plus poussée avec Ensival doit aussi apporter de belles opportunités.