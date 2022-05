Conflit Union Limbourg – Ludovic Lo Presti: «On va faire une croix sur cet argent», regrette le club dolhaintois

De quoi s’agit-il exactement? À partir de 2017, un autre compte bancaire spécifique est utilisé à l’Union Limbourg afin de séparer les finances "adultes" et "jeunes". Directement, il est crédité de quelque 7000 €, héritage des fonds récoltés en son temps par l’association de parents de l’Union Espagnole de Dolhain – fusionnée depuis 2014 avec le FC Dolhain.

Par diverses activités (tournois, etc.), de nouveaux fonds sont récoltés et servent à financer cadeaux de St-Nicolas, équipements, matériel, etc.

En fin de saison 2019, le compte est crédité de 14690 euros.

Selon ses dires, Ludovic Lo Presti contacte alors le comité du club pour évoquer l’utilisation de ces fonds en faveur des jeunes. "Ils se sont montrés intéressés et de bonne volonté au début des discussions , assure Ludovic Lo Presti dans un communiqué faisant suite à la décision du tribunal. Mais ils ont vite changé de position en adoptant un discours assez agressif et en réclamant de se voir verser l’entièreté des fonds, sans justifier ou garantir de leur utilisation. Position que j’ai refusée."

En mars 2021, le comité de l’ASBL RULFC décide de saisir les tribunaux, demandant la suppression du compte "jeunes" et le versement de son solde à son profit.

Le tribunal a donc malgré tout rendu son verdict début mai: l’Union Limbourg n’a pas obtenu gain de cause et est condamnée à payer les frais de justice ainsi qu’une indemnité de procédure.

«Un dictateur»

Du côté de l’Union Limbourg, la pilule est difficile à avaler.

"Lorsqu’il s’est retiré du comité, il a voulu continuer à gérer ce compte en banque… seul, puisqu’il avait réussi à faire partir Mesdames Lejeune et Moineau. Nous n’étions pas trop d’accord… Mais il nous avait assuré que nous pouvions lui envoyer des factures liées aux jeunes et qu’il les payerait avec cet argent. Nous l’avons fait, en comptant prendre la moitié des coûts en charge: des petits goals, une partie du mazout et de l’électricité, une tondeuse… Il considérait que ça ne concernait pas les jeunes. En fait, il veut décider à lui seul! C’est un dictateur frustré" , commente Marc Schyns, président de la RULFC.

À partir de là, le club a donc décidé de passer à l’offensive: lettre d’avocat puis tribunal. En vain. « Nous avons rendez-vous avec notre avocat fin de semaine. Mais je ne pense pas que nous irons en appel: nous allons faire une croix sur cet argent. Je n’ai rien contre lui personnellement… mais ce n’est pas normal que le comité n’ait pas accès à cet argent » , conclut Marc Schyns.