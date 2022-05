Arbitre: M. Van De Velde.

LIÈGE: Debaty, D’Ostilio, Bustin, Lambot, Nyssen, Reuten, Rodes, Mouhli, Mouchamps, Lallemand, Perbet; Herman, Van den Ackerveken, Bruggeman, Prudhomme, Ronvaux, Besson, Cavelier.

Le RFC Liège et Dender n’ont pas raté leur entrée en matière dans ces playoffs. Le duel programmé ce mercredi, entre les deux seuls candidats potentiels à la montée en D1B, est forcément attendu, sous haute tension. L’affrontement n’est pas (encore) décisif sur le plan mathématique mais un revers pourrait peser comme un fardeau sur le moral du vaincu, si battu il y a. "Chaque match sera tendu , réagit Benoît Nyssen. On connaît tous le climat actuel entre les deux clubs. Que ce soit contre Dender, Knokke ou Dessel, nous devons garder notre identité. Notre état d’esprit est plus important que le nom de l’adversaire. Personne ne nous aidera, c’est la seule vérité. Les deux duels contre Dender seront très importants mais pas plus que les quatre autres rencontres si on n’y fait pas le job."

Costauds derrière

Les deux protagonistes ont déjà croisé le fer en championnat et ce match-ci aura son histoire, peut-être différente des deux précédentes. Les Flandriens le savent mieux que quiconque: ils n’ont pas réussi à prendre la mesure du RFCL en phase classique, ni même à inscrire un but à Kevin Debaty. "Si on marque le premier but, on sait que nous sommes costauds derrière" , explique le latéral droit des Sang et Marine, pointilleux dans son analyse du dernier succès face à Knokke. "Notre circulation de balle devait être meilleure en seconde période, mais ce sont des matchs de tour final avec des émotions qu’il faut savoir gérer. Tu mènes 2-0, tu fais le plus dur et là tu te dis qu’il ne faut pas encaisser le but qui relancerait tout. Nous étions libérés dans le jeu mais dans la tête, il n’y avait rien de plus important que le résultat à ce moment-là. On a moins pris le jeu à notre compte. C’est un domaine dans lequel on doit encore s’améliorer."

Une récupération primordiale

Si les Liégeois veulent mettre tous les atouts de leur côté, Benoît Nyssen prévient: la récupération sera primordiale. Le garçon en a fait l’expérience avec le Racing Luxembourg, son club précédent. "Le Covid nous avait mis à l’arrêt pendant trois mois , se rappelle-t-il. Nous avions dû terminer le championnat au pas de charge. Une bonne récupération c’est avant tout être capable de rester calme dans la tête. Il ne faudra pas ressentir la fatigue au moment de disputer le ou les deux derniers matchs. Ce sera un paramètre essentiel. C’est le début du tour final, l’envie est grande, tout le monde veut se surpasser et il faut le faire. Mais les périodes entre les matchs ont la même importance que le jour du match lui-même. L’équipe qui réussira à faire les choses avec le plus de sérénité finira par prendre le dessus sur le terrain."