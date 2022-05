Anthony Sedici avant le décisif Sart B - Bellevaux de jeudi: "J'espère fêter mon premier titre"

"Ma blessure arrive au pire moment qui soit, peste-t-il. Et on est plusieurs à être dans le même cas. C’est compliqué pour l’équipe alors qu’on a des échéances importantes. Cela s’est fait ressentir contre Eupen B même si ceux qui sont venus nous renforcer ont tout donné."

Avec les absences cumulées de Jacquemin, Counotte et Pirnay, c’est tout le secteur offensif sartois qui est touché. À eux quatre, ils ont inscrit pas moins de 46 buts cette saison. "À 36 ans, je joue plus en pivot et j’essaye d’apporter mon expérience aux plus jeunes" , dit Tony, auteur de sept buts tout de même.

S’il a déjà été champion avec les jeunes, il n’a jamais connu cette sensation avec les adultes. C’est pourquoi Sedici rêve plus que tout l’emporter cette année.

Coïncidence ou pas, c’est contre Bellevaux, son ancienne équipe, que lui et les siens tenteront d’obtenir les lauriers dans un test-match qui s’annonce déjà explosif, ce jeudi soir sur le terrain neutre de Waimes.

"Je travaille dur pour être prêt jeudi et j’espère pouvoir jouer. Je connais tout le monde là-bas et fêter le titre contre eux cela aurait des saveurs particulières."

Mais avant, les Sartois doivent se remettre de leur défaite à Eupen qui aura laissé sans doute des traces. C’est au coach mais aussi aux joueurs plus expérimentés, comme Tony Sedici, de jouer un rôle pour retrouver le moral. Et, jeudi, que ce soit sur le terrain ou sur le banc, il aura son mot à dire.