"On espérait jouer la colonne de gauche et prendre entre 50 et 55 points" , explique le président de l’Étoile Elsautoise Alain Goebels. "J’avais même dit à Boris (Dome), bien sûr en rigolant, qu’il se devait d’être champion si on dépassait la barre des 60 points. Nous en comptons un de moins et cette qualification pour le tour final est au-dessus de nos espérances. Mais j’estime qu’on la mérite. Je rappelle que c’est notre première saison complète en P1. Avec le Covid et le long arrêt qui en a découlé, il a fallu se réinventer. Et là, je tire mon chapeau aux coaches qui avaient mis en place un programme adapté."

Ce jeudi commence le tour final – Elsaute y affrontera le vainqueur du test-match opposant Faimes à Fize – et le club étoilé se veut ambitieux. Malgré l’envie d’aller au bout, il n’est pas question de mettre une pression inutile sur l’équipe.

"On ne va rien changer à notre approche et on va prendre match par match, sans se mettre de pression, mais avec la ferme intention de tous les gagner. Ce sera aussi l’occasion de voir comment nos jeunes joueurs vont réagir dans ces rencontres à enjeu."

Pour beaucoup de clubs, monter en nationale s’apparente à un cadeau empoisonné. La tentation de faire des folies est grande et la chute souvent brutale. Du côté de l’Étoile, on garde la tête sur les épaules.

«Je suis très serein»

"Ça ne changera en effet rien à notre approche. Il faudra certes apprendre très vite mais ça ne me fait pas peur. Je ne connais pas la série et je ne peux donc pas me prononcer sur son niveau. Que ce soit en P1 ou en D3 amateurs, on veut que nos jeunes soient nos premiers transferts. Pour moi, il n’y a pas d’âge pour jouer en équipe première tant que le joueur est prêt. Et là, on a la chance de pouvoir s’appuyer sur de très bons entraîneurs de jeunes. Je peux donc dire que je suis serein, même en cas de montée. Et si on devait se casser la g…, on se relèverait et on repartirait. Je ne m’inquiète absolument pas pour l’avenir du club" , conclut l’homme fort d’Elsaute.