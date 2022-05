"Sur le match de dimanche (NDLR: défaite 0-2), j’ai l’impression que Beaufays en voulait plus physiquement. Nous étions plus nerveux, peut-être que la pression était trop forte pour nos gars" , constate l’homme fort wévercéen. "Nous n’avons été que 10-15 minutes dans la rencontre, après le but, on a continué à jouer mais on a fait les mauvais choix. La prestation d’aujourd’hui reflète un peu notre saison en dents de scie. Nous avons été incroyables par moments, notamment à Fize l’avant-dernier match, mais on a aussi pu être mauvais à Geer ou dans les confrontations avec Pontisse. Au final, tout cela fait qu’il nous manque quelques points, notamment 5 perdus contre le dernier. Dans les matches à Malmedy, contre Elsaute, on peut prendre des points, mais on ne le fait pas et cela se paie. Cela faisait quatre ans que nous étions revenus en P1, après le doublé coupe-championnat en 2C."

Weywertz descend mais pourtant, le KFC et son président ne s’attendaient pas à vivre à une saison compliquée.

"La préparation avait été belle avec beaucoup de bonnes idées mais début du championnat, les résultats n’ont pas suivi. La situation s’est dégradée et je trouve que l’on a réagi assez vite, après 8-9 rencontres après le départ de Didier Degueldre (NDLR: en réalité, après 14 matches" .

Et d’ajouter: "Contre les équipes du haut, on était bons, mais catastrophiques contre celles du bas. On va analyser cela avec nos entraîneurs Benja (De Vuyst) et Antoine (Evens) car j’estime que l’on doit faire partie de la P1, même avec ce noyau-ci. Offensivement, nous étions parés comme jamais mais on a eu beaucoup de blessés devant et dû parfois nous aligner sans vrai avant. Normalement, en plus des arrivées, tout le monde a donné son accord pour la saison prochaine (NDLR: exceptés Evens, Ro. Boemer et De Vuyst qui arrêtent et Dardenne pour qui subsiste un doute). On doit jouer la tête de la P2."