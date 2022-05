Buts: Renkens (0-1, 10e et 0-2, 43e), Bolzan (1-2, 50e), Hagelstein (1-3, 77e).

"On a fait tourner même si cela reste un derby" , dixit le T1 Cédric Delhougne (Welkenraedt B). "Je remercie le groupe pour la saison." Dans le camp d’en face, Fred Gutkin trouvait "le score un peu forcé. Merci à Welkenraedt pour les cadeaux avant-match, nous irons au tour final sans prétention." Houbiers, Niselli, J.Reep, Gillet et M.Pinckaers arrêtent leur carrière après ce match.

Charneux 2 – Battice B 3

Buts: Flas (1-0, 5e), Fossion (1-1, 44e), Billen (1-2, 68e), Fossion (1-3, 75e), Ruwet (2-3, 90e).

Carte rouge à Battice B: Smets (26e, directe).

"On est rentré dans le match après la rouge méritée" , indiquait le batticien Clément Weber. "Malgré les gars avec la P2, on a répondu présent avec les jeunes. Merci à Maxime Jacquinet qui arrête." Chez les Charneutois et Michel Lousberg, on notait que "Battice a mérité sa victoire, on prépare déjà la saison prochaine."

Magnée A 2 – Herve B 2

Buts: Mauro (1-0, 22e et 2-1, 60e), Blanchy (1-1, 29e), Q.Bonaventure (2-2, 76e).

Carte rouge à Magnée: Olivier (directe, 74e).

"Match très fair-play de fin de saison, le kop de Magnée a mis l’ambiance, c’était beau à voir en P4. On loupe cependant l’objectif du tour final" , dixit l’entraîneur Nicolas Wuidard (Herve B). Son homologue Sébastien Poelmans remarquait que "grâce au Covid, on a récupéré des supporters. On a laissé passer notre chance à 2-1. On a réalisé une bonne troisième tranche, même si les samedis soirs nous coûtent cher."

Lambermont B 0 – Bolland A 12

Buts: Duizings (0-1, 25e), Nols (0-2, 40e), Masuy (0-3, 46e), Lamour (0-4, 49e), Al Assouad (0-5, 53e), Nols (0-6, 59e; 0-7, 75e; 0-11, 86e et 0-12, 89e), Parotte (0-8, 78e), Simons (0-9, 82e), Closset (0-10, 84e).

"C’était compliqué, on a joué avec 2 gardiens et fini à neuf. Mais les gars ont toujours été là" , insistait Guillaume Delclisard. À Bolland, "on a atteint tous les objectifs. Cela fait 20 ans qu’on n’a plus atteint le podium, chapeau au groupe. On jouera chez nous contre Limbourg, sans pression" , remarquait Antoine Wilkin.

Trois Frontières B 3 – Stembert 2

Buts: Khalid (0-1, 10e), Fassin (0-2, 31e), Carlier (1-2, 61e; 2-2, 83e et 3-2, 86e).

Cartes rouges à Stembert: Colak et Tahri (83e, directe).

"L’organisation était bonne au premier acte, on était concentré. Avant que nos vieux démons ne nous désunissent" , selon Xavier Bouché le T2 stembertois. "Les deux exclus ont eu un comportement inqualifiable."

Franchimont B 5 – Heusy B 3

Buts: Briamont (1-0, 3e), Baar (2-0, 24e), Theysgens (3-0, 21e), Thomas (3-1, 35e; 3-2, 57e et 3-3, 68e), Brundseaux (4-3, 72e), Duckers (5-3, 74e).

Carte rouge à Heusy B: Saive (82e, 2cj).

"On est bien revenu après le 3-0, je suis satisfait de la réaction" , mentionnait J-C Léonard, qui souhaitait "bonne chance pour le tour final" aux 600. "Sans 7 titulaires, j’ai fait jouer tout le monde. On va essayer d’aller le plus loin possible au tour final" , espère Maxime Chanson (Franchimont B).