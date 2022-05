Buts: Theysgens (1-0, 36e), Dufour (2-0, 85e)

"Une fête pour Jérémy Drouguet était prête et sa blessure dès la 4e minute a mis tout le monde sous le choc" , explique le T1 des 600 Olivier Laffineur. "Il y a une certaine fierté de rester en P2. Je peux dire que le travail a été fait avec le noyau mis à ma disposition en début de saison" , note le coach waimerais Vincent Lejeune.

Recht 3 – Sart 1

Buts: Flagothier (0-1, 54e), Hans (1-1, 64e), Trillet (2-1, 69e), Sieberath (3-1, 86e)

"Même si Sart touche la latte et a un ballon sauvé sur la ligne, on mérite notre victoire" , estime le mentor rechtois Jérôme Stark. "C’était plus un match amical qu’un de championnat", avance l’entraîneur sartois Fortune Modafferi. "Cinq U21 étaient avec nous et c’est très positif."

Battice 3 – FC Eupen 1

Buts: Cengiarotti (1-0, 30e; 2-0, 56e), Krafft (2-1, 60e), Honhon (3-1, 87e)

"Je ne suis pas satisfait car je voulais terminer par une victoire, et offrir celle-ci à notre délégué Nico qui est hospitalisé et à qui on pense fort" , déclare le T1 eupenois Patrick Kriescher. "Eupen était un peu démobilisé et nous, pour la première fois, nous avons pu jouer en étant relâchés" , analyse le coach batticien Steve Doll.

Hautes Fagnes 1 – Stavelot 1

Buts: Giet (0-1, 23e), S. Henon (1-1, 63e)

"Pour cette dernière, je tiens à remercier les joueurs qui quittent le club pour l’excellente mentalité affichée" , souligne le président la RAHF Christophe Thunus. "Chaque équipe a eu sa mi-temps. On aurait dû marquer plus en première et on a mal géré les choses" , glisse le technicien stavelotain Julien Godard.

La Calamine B 6 – Emmels 3

Buts: Aksu (1-0, 3e; 2-0, 18e; 3-0, 35e), Marx (3-1, 42e), Kudura (4-1, 54e), Diané (4-2, 58e), Souala (4-3, 71e), Aksu (5-3, 75e; 6-3, 80e)

"On avait bien débuté puis on est tombé dans un faux rythme. On finit tout de même bien la saison" , glisse le technicien calaminois Michel Damoiseau. "Dans un match sans enjeu, c’est l’équipe qui en veut un plus qui l’emporte" , embraye son homologue Éric Richter.

Honsfeld 1 – Herve 2

Buts: Closset (0-1, 27e; 0-2, 39e), Da. Henkes (1-2, 55e)

"Malgré notre statut de descendant, nous avons livré une rencontre très correcte. La mentalité était bonne" , se félicite le T1 d’Honsfeld Pascal Jost. De son côté, Herve n’a pas pu arracher la 3e place à Rocherath et s’y déplacera donc lors du tour final.

Walhorn 1 – Rocherath 7

Buts: Bongard (0-1, 17e), Lambertz (0-2, 24e), Rohl (0-3, 42e), Velz (0-4, 45e), Neumann (1-4, 61e), Maréchal sur pen (1-5, 74e), Velz (1-6, 79e), Kupper (1-7, 80e)

"Après la pause, on a eu une bonne réaction et on s’est créé sept ou huit grosses occasions" , note le coach de Walhorn Sacha Kauth.

"On voulait absolument l’emporter pour jouer le premier match du tour final à domicile" , dixit le tacticien de Rocherath Stefan Bongard.

Heusy 4 – Amblève 0

Buts: Lolos (1-0, 14e), Micco (2-0, 56e; 3-0, 85e), Schoonbroodt (4-0, 88e)

"On a senti une équipe sérieuse et concentrée. Ça nous tenait à cœur de terminer sur une bonne note" , déclare le tacticien heusytois Jessy Dionisio. "J’aurais bien sûr espéré mieux mais une certaine décompression bien légitime s’était installée" , précise son homologue Robin Demarteau.

EN BREF

La fête sur des béquilles

Pour son dernier match, Jérémy Drouguet est donc sorti sur blessure dès la 4e. Il s’est tordu le genou et, malgré la douleur, a participé à sa fête d’après-match sur des béquilles.

Fusion Waimes – Faymonville

Le nouveau club s’appellera le Turkania Wallonia Waimes Faymonville et alignera une équipe en P2 et une autre en P4. La première sera coachée par Jean-Claude Sonnet et la seconde par Éric Heuse. Les couleurs seront le vert et le bleu et les rencontres se disputeront à la fois à Faymonville et à Waimes.