Buts: Schyns (1-0, 55e), Belle (2-0, 85e).

"Je suis vraiment heureux et satisfait de mes garçons.Personne ne nous attendait et on finit cinquièmes et on va au tour final! Je suis content que tout le monde a joué le jeu" , se réjouit le T1 frontalier Fabrice Burdziak. "On est parti à onze et le kiné a dû jouer.Heureusement que la saison se termine" , soupire le coach verviétois Toni Castagna.

Tilff 0 – Espoir Minerois 3

Buts: Tamma (0-1, 9e), Jacinto (0-2, 70e; 0-3, 71e).

"Cela est resté serré longtemps, puis nous doublons et triplons le score en une minute et c’était fini" , explique le technicien minerois Gino Piol.

Blegny 3 – Olne 0

Buts: Levaux (1-0, 23e), Brasseur (2-0, 34e), Leclou (3-0, 81e).

Carte rouge à Olne: Simonis (49edirecte).

"Un match à l’image de notre saison, par à-coups et sans régularité" , résume laconiquement le tacticien olnois Boris Lambert.

Warsage 7 – Houtain Mil. 1

Buts: Nelissen (1-0, 20e), Pelsser (2-0, 29e), Mbazoa (3-0, 31e; 4-0, 41e; 5-0, 44e), Balde (5-1, 73e), Vanderbeck (6-1, 76e), Meyers (7-1, 79e).

"On a été super sérieux pendant ce match. Nous avons fait le travail.C’est une autre compétition qui commence avec le tour final… et affronter 3 Frontières n’est vraiment pas un cadeau" , analyse le coach warsagien Michel Remacle.

Aubel B 3 – Trooz 3

Buts: L. Dejalle (1-0, 4e), Astorino (1-1, 20e), Remy (1-2, 22e; 1-3, 66e), Duthoo (2-3, 73e; 3-3, 80e).

"On finit par un bon match dans lequel on ouvre vite le score sur un superbe but de Laurent Dejalle.Trooz a cru que c’était fini à 1-3, mais les jeunes que j’ai fait monter ont répondu présents" , dixit le joueur-entraîneur aubelois David Malta.

Ét. Dalhem 0 – Hombourg 0

"Nous avons fait le travail.Je suis ravi d’offrir le tour final à Fabrice Burdziak et à 3F comme ils nous ont offert le titre en nous battant dans le derby" , souligne le gardien entraîneur hombourgeois Xavier Stassen.

EN BREF

L’actuel T2 et futur coach de Warsage Vivien Forthomme annonce l’arrivée de Daniel Nana et d’Elvis Masovic en provenance de Beaufays (P1). Dans le sens inverse, Dorian Jeunehomme a signé à Sprimont en D3ACFF.