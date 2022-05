Malmedy termine bien sa saison à Fize

Carte jaune : M. Renson.

Buts : Denruyter (9e, 0-1), Simon (18e, 1-1)

MALMEDY : Hagemann, Samray, Cassoth, Jacob, Simon, Denis, Le Bohec, Dupont (82e Oury), Gollac, Nijhof (27e Kivrak), Dethier (72eMasset).

FIZE : Firquet, Babitz (66eDamsin), Reuter, M. Renson, Wagemans (81e Grommen), Eyckmans (76eVandervorst), B. Renson, Ledure, Gallina, Denruyter, Licour.

Les Fizois ont été rapidement fixés sur les intentions des Malmédiens. Ceux-ci n’avaient nullement l’intention de laisser filer le match qui ne pouvait plus rien leur rapporter.

"On voulait terminer en beauté , insistait pour sa part l’entraîneur malmédien Selatine Deniz. "Les points dont avaient besoin les Fizois, ce n’était pas notre problème. Nous voulions laisser une belle image de ce groupe très jeune. Nous avons bien joué et nous nous sommes créés plus de situations dangereuses que nos adversaires. Je tire un grand coup de chapeau à mes jeunes garçons."

Dès avant la 10eminute, les Fizois avaient pris l’avance au marquoir. Sur leur première incursion dans le camp des riverains de la Warche, un heading de Licour au second poteau avait été prolongé dans les filets par un autre de Denruyter au premier poteau. Malheureusement pour les Hesbygnons, ils n’allaient pas garder ce mince avantage très longtemps puisque, dix minutes plus tard, suite à un coup de coin, le ballon mal repoussé par la défense fizoise permettait à Simon, étrangement isolé, de tromper Firquet.