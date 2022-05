L’heure de définir les objectifs à Aubel (R2)

1. Objectif Clap fin pour Aubel (R2) éliminé en deux manches des demi-finales des play-off. Le bilan est une question de verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut en effet se dire que c’est encore loupé pour une montée en R1, l’objectif lorsque cette équipe a été construite. Mais aussi que cette participation au play-off est une réussite au vu des nombreux aléas de cette saison. Reste à voir quels seront à présent les objectifs d’un effectif qui prend de l’âge. Il semble en tout cas que l’on ne veut plus porter l’étiquette de favori, on devra aussi réfléchir à la façon de rajeunir les cadres.