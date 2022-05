"Notre début de saison était prometteur, les points s’accumulaient et le tour final était clairement en ligne de mire" , analyse Julien Crespin, le portier des Rouge et Blanc. "Ensuite, les problèmes sont arrivés et ces dix derniers matches, impossible de convoquer quinze joueurs. Blessures, suspensions, rien ne nous a été épargné dans cette fin de championnat."

«Le comité voulait un noyau plus petit»

Le gardien de but avance également un souci de recrutement dès l’entame de la saison. "Le comité voulait un noyau plus petit pour débuter la compétition 2021- 2022 et j’avais prévenu que c’était risqué. Avec ces différents concours de circonstances, force est de constater que je ne m’étais pas trompé. Imaginez qu’en P1, le gardien soit aligné comme attaquant de pointe est juste surréaliste" , épingle le joueur, effectivement aligné en attaque, dimanche contre Geer.

Présent depuis cinq saisons à Ster-Francorchamps, le dernier rempart évoque également l’aspect mentalité. "Quand les joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match, peu importe la raison, ne prennent pas la peine de venir voir jouer l’équipe le dimanche, ça me pose question. Et à mon sens, ça prouve un désintérêt. J’espère au moins pour la saison à venir que le noyau sera constitué d’assez de joueurs pour qu’une saine rivalité s’impose d’elle-même" , conclut Julien Crespin.