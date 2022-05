Les Vert et Blanc ont également l’assurance de recevoir lors de la première journée du tour final, qui aura lieu ce jeudi.Ce sera contre l’UCE Liège. Pour François Hansen, l’actuel correspondant qualifié du club aubelois, le bilan de la saison de l’équipe fanion est d’ores et déjà positif.

"Nous sommes très contents" confie-t-il. "Il est difficile de ne pas l’être quand l’équipe se qualifie pour le tour final. On peut aussi dire que c’est un peu inespéré, car quand on voit la position d’Aubel au classement après sept ou huit matches, personne ne donnait cher de notre peau. Et, cerise sur le gâteau, nous jouerons le premier match du tour final à domicile."

«Nous sommes tous des compétiteurs»

Quid des ambitions aubeloises lors du tour final? "La montée n’était pas un objectif pour Aubel en début de saison et elle ne l’est toujours pas à l’heure actuelle" , estime François Hansen. "Mais nous sommes tous des compétiteurs et si l’opportunité de monter se présente à nous, nous ferons tout ce qui est possible pour la saisir. L’équipe dirigeante actuelle ne sera plus en place la saison prochaine mais celle qui va nous remplacer assumera la montée, si montée il y a."

Les joueurs de Tony Niro devront toutefois présenter un meilleur visage que lors de leurs récentes sorties pour ne pas faire de la figuration lors du tour final.

"C’est vrai que ça a été plus compliqué lors des deux ou trois derniers matchs disputés et il faut que les joueurs se ressaisissent. À partir du moment où ils se sont arrachés pour se qualifier pour le tour final, ils doivent y aller avec l’ambition de gagner des matches. On ne monte jamais sur un terrain pour être battu" , rappelle le futur ex-CQ du RFCAubel François Hansen.