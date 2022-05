Mathieu Kessels. ©ÉdA

Mis en pause forcée pendant deux ans comme toutes les autres compétitions, ils reviennent cette année dans une version reliftée. Ainsi, exit les anciennes dénominations qui, il faut bien le dire, ne parlaient plus à grand monde. Le Challenge Hick, réservé aux U11, sera désormais le Challenge Mathieu Kessels, du nom du secrétaire et dirigeant bien connu de Welkenraedt disparu inopinément il y a un peu plus de deux ans.

Fernand Carion, Mathieu Kessels et Julien Marsin

Fernand Carion ©ÉdA

En U13, c’est Fernand Carion, ancien membre du comité provincial et emblématique dirigeant de Pepinster, décédé des suites d’une longue maladie en 2020, qui est mis à l’honneur. Le Challenge Fernand Carion remplacera donc le Challenge Raway. Enfin, dans la catégorie U15, le Challenge Thomson cédera la place au Challenge Julien Marsin, membre des clubs de Nessonvaux et Banneux qui a fait beaucoup pour l’arbitrage tout au long de sa vie. "C’est une réelle tradition que nous tenions à relancer après deux années d’annulations" , explique Gaston Schreurs, le président de l’Entente Verviétoise. "Avec ces nouvelles dénominations, nous voulions par ailleurs marquer le coup et lancer une nouvelle dynamique."

Autre hommage à Mathieu Kessels: l’édition de cette année se jouera sur le site du FC Welkenraedt les 20 et 21 mai prochains. « Ce sera la première grosse organisation au sein de nos nouvelles installations. On fera tout pour mettre les petits plats dans les grands et fêter comme il se doit le football régional » , assure Didier Maurage, qui a repris le rôle de Mathieu Kessels au sein du club welkenraedtois.