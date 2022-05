Cartes jaunes: Reuter; Bosson, Temsamani, Nana.

Buts: T.Turco (0-1, 65e), F.Turco (0-2, 88e).

WEYWERTZ: Vilz, Gross, Evens, Rauw, M.Dederichs (84eRa. Boemer), Reuter (75eDardenne), Bungart, Max. Heinen, Thomas (46eJacobs), Sow, Ro. Boemer.

BEAUFAYS: Dehecq, Doutreloup (79eF.Turco), Lindemann, Bosson, Nana, Fourny, Esposito, Temsamani, T.Turco, Dallemagne, Matafadi.

Ce duel Weywertz – Beaufays allait se jouer à couteaux tirés et cela s’est vérifié. Beaufays entame de la meilleure des façons la rencontre, Thibaut Turco, déjà lui, provoque la faute de Sow et le penalty. Ses équipiers le poussent à se faire justice lui-même, mais Vilz sort le cuir d’un superbe arrêt, après 2 minutes de jeu.

Les Germanophones sont stressés et cela se voit dans leur jeu. Beaufays domine et loupe à nouveau le 0-1, cette fois Esposito la met au-dessus. Les Jaune et Noir reviennent un peu dans la partie fin de première période mais c’est surtout durant les 15 premières minutes du second acte qu’ils ont les occasions de mener. Dehecq sort le coup-franc de Boemer et le 1-0. Avant que Maxime Heinen ne loupe également, d’un enroulé, l’ouverture du score. Weywertz a laissé passer sa chance et les hommes de Patrick Courtois vont en profiter. Thibaut Turco, d’une tête chanceuse, ouvre la marque à la 65e et met un coup au moral des visités qui ne s’en relèveront pas et prendront même le 0-2 en fin de partie via le remplaçant Florent Turco. "C’est une grosse déception, indique le T1 Benjamin De Vuyst. Même si ce n’est pas aujourd’hui que l’on descend. On a loupé la montre en or à plusieurs reprises cette saison. Et quand on voit que Pontisse a 7 points dont 4 contre nous… Ils avaient plus envie que nous, malgré notre bon 4e quart d’heure, durant lequel on aurait dû marquer. Il faudra rejouer la tête l’an prochain, même si sur le moment je suis déçu de l’impact mis dans notre jeu. Il fallait un descendant parmi les quatre et ce sera nous."

Beaufays sauvé grâce à Huy

Dans le camp d’en face, après les prolongations et la victoire aux tirs au but de Huy, c’et le sauvetage direct pour les gars de Patrick Courtois. « Quel soulagement » , indique le coach des Verts. Je suis très content pour les gars, malgré les nouvelles orientations prises par le club. C’était important de maintenir Beaufays, là où on l’avait amené, même si on n’aurait jamais dû se battre pour le maintien. »

Weywertz redescend en P2 après quatre saisons dans l’élite provinciale tandis sera toujours en P1 l’an prochain.