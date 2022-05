Buts: Mouchamps (1-0, 8e), Perbet (2-0, 26e), Samyn (2-1, 68e).

LIÈGE: Debaty, D’Ostilio, Bustin, Lambot, Nyssen, Reuten, Rodes, Mouhli (69eBruggeman), Mouchamps (69eCavelier), Lallemand (60ePrudhomme), Perbet (88eVan den Ackerveken).

KNOKKE: Dhoest, Bailly, Vanraefelghem, Cassaert, Buysse (55eSiani), Van den Bossche (64eVandewalle), Pierre, Ackx (55eMariën), Vervacque, Atteri (55eBinst), Lambo (64eSamyn).

Il n’y avait qu’une façon d’entamer ces playoffs pour le RFC Liège: par une victoire, au-delà de la manière. Débuter les hostilités à Rocourt, au vu du peu de rendement constaté en déplacement tout au long du second tour, était une bonne chose pour les Sang et Marine. Encore fallait-il matérialiser l’avantage du terrain dans les faits, en renvoyant Knokke à ses chères études.

Il s’agissait d’emblée d’un match délicat à négocier pour les hommes de Gaëtan Englebert, peut-être le plus difficile de tous.

Knokke se présentait rue de la Tonne fort d’une dynamique positive, avec l’étiquette d’équipe la plus performante de la série en 2022. Pour la petite histoire, les Côtiers avaient déjà remporté ces playoffs il y a quatre ans, dans un contexte identique: sans licence et avec le même entraîneur. Il n’y avait donc aucune illusion à se faire sur l’état d’esprit des Flandriens, prêts à embrasser un rôle de trouble-fête taillé à leur mesure.

Porté par un engouement exceptionnel venu des tribunes, Liège a su magnifiquement tirer profit de cette situation. "C’est l’avantage quand l’équipe d’en face décide aussi de jouer au football, expliquait le coach liégeois. Knokke nous a offert des espaces et avec nos qualités et notre vitesse sur les flancs, nous avons rapidement pu inscrire deux buts."

Perbet signe le 2-0

Une sorte de copie conforme du duel livré en championnat, au cours duquel Mouchamps avait signé un hat trick pour sceller la victoire liégeoise en moins d’une demi-heure! Qui d’autre que l’ailier sang et marine himself, buteur et passeur, pour se rappeler au bon souvenir de cette après-midi d’octobre et offrir, avec Perbet, une substantielle avance à ses couleurs au bout de vingt-cinq minutes de jeu à peine.

Faux sentiment de sécurité, évidemment, ce 2-0 au marquoir. Faute d’avoir galvaudé plusieurs opportunités, et non des moindres, de saler la note. Schéma souvent classique: Knokke reprenait vie, sur phase arrêtée et dans la confusion à vingt minutes du terme. Suffisant pour mettre à l’épreuve la quiétude des Liégeois, dans l’obligation subite de rester sérieusement sur leurs gardes pour défendre leur acquis. "Nous avions analysé notre bon début de seconde mi-temps contre l’Olympic. Je voulais voir la même chose ici mais nous avons manqué d’efficacité en ratant notamment pas mal de dernières passes, regrettait Gaëtan Englebert. Ceci dit, l’équipe marque des buts et se crée des occasions, c’est positif. Être capable de gagner un match dans des conditions stressantes aussi."

Parce que la quête du Graal l’imposera encore aux Liégeois. Sans doute pas plus tard que mercredi à Dender.