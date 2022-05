But: Hoho (1-0, 79e)

"On est dans le dur offensivement" pointe le mentor étoilé Didier Schmitz. "On a fait beaucoup de mauvais choix et on a peiné à amener du danger." Conjuguée à la victoire de Welkenraedt, cette défaite a pour conséquence que les Elsautois joueront à l’extérieur pour le premier match du tour final.Ce sera à l’EJ Fléron.

Welkenraedt 3 – Vivegnis 0

Buts: Sabitov (1-0, 42e), Corman (2-0, 49e; 3-0, 73e)

"Nous avons rencontré une équipe démobiliséequi n’avait plus rien à jouer" explique le technicien welkenraedtois Greg Degotte. "J’aurais préféré une partie un peu plus rythmée pour préparer la suite." La suite, ce sera donc la première rencontre du tour final que Welkenraedt disputera à domicile contre Richelle B dimanche prochain.

Warsage B4 – Baelen 0

Buts: Hossay (1-0, 14e), Stassen (2-0, 44e), Nyssen (3-0, 55e), Ciomek (4-0, 68e)

"Je pense que mon groupe avait déjà en tête le match de la semaine prochaine" glisse le T1baelenois Christophe Sangiovanni en évoquant le barrage pour la descente que ses troupes joueront le week-end prochain (tirage au sort ce lundi soir).