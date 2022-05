Carte jaunes: Michel, M. Philippe.

Buts: Mulowa (0-1,2e), Docquier (0-2, 33e), B.Philippe (0-3, 36e), Ballet (0-4, 61e), Vigil (0-5, 63e), Docquier (0-6, 81e).

STER-FRANCORCHAMPS: Arend, Chandelle, Raskin, Crespin (60eDavid), Cornet, Van Melsen, Michel (75eDomken), Thelen, Karatas, Tournay (66eCollignon), Boreio.

GEER: Kuhne, Materne (70eBrassinne), Olivier (75eVervoort), Mulowa (56eBallet), Vigil, Henquet, Grosdent, Docquier, Fadda (64eDrèze), B. Philippe (83eDelvaux), M. Philippe.

Ster-Francorchamps, qui ne sait plus trouver quinze joueurs le dimanche, recevait Geer toujours en course pour le maintien. Il ne faut attendre que deux petites minutes pour l’ouverture du score. Olivier Mulowa profite d’un cafouillage dans le rectangle pour pousser le cuir au fond et faire 0-1. Sonné, Ster réagit timidement et tente d’équilibrer les échanges. Malgré cela, c’est de nouveau Geer qui se montre dangereux et à la 28e, c’est encore le remuant Olivier Mulowa qui rate son face-à-face avec le portier sterlain. Ce n’est que partie remise pour les Geerois qui, en l’espace de 3 minutes (33eet 36e), vont planter deux buts des pieds d’Amaury Docquier (0-2) et Bruno Philippe (0-3). Une première mi-temps qui se termine sur ce score logique à l’avantage des visiteurs. La seconde période ne débute pas bien pour Geer qui voit son attaquant Olivier Mulowa, sortir sur blessure à la 56e.

«Mon gardien jouait en 9»

Le score prend des allures de correction quand à la 61eet 63e, le 0-4 puis le 0-5 tombent. Respectivement inscrits par Davy Ballet et Vincent Vigil. La facture s’alourdit encore à la 81elorsqu’Amaury Docquier inscrit le 0-6 et au passage un doublé. C’est sur ce résultat de tennis que Monsieur Picard siffle la fin du match. « Je suis soulagé que cette saison soit terminée. À midi je n’avais que 12 joueurs et j’ai dû aligner mon gardien comme attaquant de pointe », conclut Vincent Heins, le T1 sterlain.