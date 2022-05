RBC Aubel B 71 Harimalia BC 80

RBC AUBEL B: Luparello A. 16, Perin 21, Grégoire 4, Orban 11, Goemans 9, Leduc 7, Wagemans 4.

"À sept, on a tenu durant trente minutes puis on craque dans le dernier quart temps car il nous a manqué une rotation" , explique Gauthier Liégeois, le boss aubelois.

Série B

RABC Ensival B 110 RBC 4A Aywaille 65

Évolution du score: 10e: 22-9, 20e: 53-26 (31-17), 30e: 80-44 (27-18), 40e: 110-65 (30-21).

RABC ENSIVAL: Bonny 14, Lejeune 13, Louis 11, Delporte 3, Mourant 22, Detry 7, Delsemme 8, Erkenne 12, Buizza 9, Dessart 6, Dohogne 5.

Un match contrôlé de bout en bout pour Ensival B qui clôture ainsi sa saison sur le podium avec le BC VerviersB et Henri-Chapelle.

"Malgré quelques erreurs individuelles d’inattention défensives, on parvient à décoller progressivement au fil du match avec une bonne animation offensive collective" , analyse Jérémy Delsemme, le coach ensivalois.

"Un match très plaisant, dans la bonne humeur. Tout le monde a su amener quelque chose de positif. De quoi permettre une standing ovation pour la dernière sortie de Jon Bonny avant une retraite bien méritée. Félicitations à lui pour sa carrière!"

BC Verviers B 83 RBC Pepinster B 67

Évolution du score: 10e: 23-14, 20e: 46-25 (23-11), 30e: 63-42 (17-17), 40e: 83-67 (20-25).

BC VERVIERS B: n.c.

RBC PEPINSTER B: Jennès S. 6, Sanzone 32, Wergifosse 2, Lejeune 2, Masson 6, Jennès J. 13, Thélen 6.

Fred Carton et son remplaçant Mayron Wilkin indisponibles, c’est Guillaume Reynders qui a assuré le rôle de joueur/coach côté verviéois. Victoire à la clé et bonne préparation en vue du test-match du meilleur second.

"Défaite avec les honneurs" , apprécie de son côté Jérôme Jennès, le coach pepin, qui voyait son fils Samuel se blesser au début du second quart-temps ce qui l’obligeait à tourner à six seulement. "Dommage la première mi-temps lors de laquelle on respecte trop l’adversaire et on rentre au vestiaire à -21. On redémarre la seconde mi-temps avec un autre mental et on revient plusieurs fois à dix longueurs. Grosse prestation de Sanzone qui inscrit 32 points, Jérémy Jennès était au four et au moulin et Masson a abattu un gros boulot derrière."