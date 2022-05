Cartes jaunes: Camara; Bomboir

Buts: A. Keysers (1-0, 30e), Ipanga (2-0, 2-0), Lefort (2-1, 74e), Bomboir (2-2, 76e), Choupo (3-2, 84e).

SPRIMONT B: Vandeloise, A. Keysers (88e Rasquin), Bah, Fall, Daenen, Balthasart (81e Champagne), Camara, Cugnon, Ipanga (90e Barrie), D. Keysers (69e Jurdan), Choupo.

ELSAUTE: François, D’Affnay (61e Ameur), Piparo, Di Nicola, Colson, Tossings (57e Deville), Dohogne, Fassin (61e Counet), Dirix (67e Lefort), El Abbadi (67e Bomboir), Crosset.

"Il fallait gagner aujourd’hui et ma très jeune équipe l’a fait. On termine la saison comme on a toujours joué, à savoir en proposant du foot. Je suis très fier de mes joueurs car ils m’ont suivi dans cette philosophie."

Le maintien officiellement en poche, le T1 sprimontois Patrick Fabère peut laisser éclater sa joie. Cette victoire, ils sont allés la chercher.

D’entrée, les Carriers prennent les commandes de la partie. Ils doivent cependant attendre la demi-heure pour être récompensés de leurs efforts grâce à un but d’Axel Keysers (1-0).

"On savait qu’on allait jouer contre une bonne équipe" , explique le coach visiteur Boris Dome. "Avant la pause, on avait beaucoup trop de déchet en possession de balle et Sprimont B en voulait plus que nous. Menés 2-0, on revient ensuite de nulle part. Avant de prendre un 3e but qui est la copie conforme du second. Ce qui me dérange un peu, c’est que je voulais, grâce à ce match, bien préparer le tour final. Cette défaite est-elle la bonne piqûre de rappel ou montre-t-elle qu’on est sur la pente descendante? On le saura jeudi."

Quatre fois d’affilée

Après le second but signé Ipanga juste après la pause, on pense les Carriers lancés vers un succès aisé. C’est sans compter sur la magie du football qui voit Elsaute revenir de nulle part en l’espace de 120 secondes seulement. Il passe même tout près du KO mais la frappe de Fassin s’écrase sur la latte. Sprimont B trouve tout de même les ressources nécessaires pour aller arracher, à six minutes du terme, la victoire qui lui assure le maintien.

"Se sauver en P1 est très difficile et je suis très content qu’on l’ait fait quatre fois d’affilée. Avec tout le staff, on peut dire qu’on a fait le job", se félicite le mentor sprimontois.