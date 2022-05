Sart B déchante et défiera Bellevaux au test-match, FC Eupen B qualifié pour le tour final (photos et vidéo)

Dans un match où la victoire n’était pas obligatoire, les Verts avaient reçu pour consigne d’essayer de garder le ballon au maximum. "On voulait gagner mais j’avais demandé de ne pas emballer le match , précise le coach. On a malheureusement trop rarement réussi à faire tourner le ballon."

Que six titulaires habituels

Les nombreuses absences ne sont pas étrangères à cette prestation loin d’être la meilleure de la saison. "Je n’avais que six titulaires habituels et ce n’est jamais évident pour les jeunes ou même les joueurs de la P2 d’intégrer une équipe déjà en place. Il manquait les automatismes, notamment devant. Pourtant, à la mi-temps, j’ai dit à mes joueurs qu’on avait fait la moitié du chemin mais on a mal géré l’entame de la deuxième période."

Fair-play, le coach reconnaissait la supériorité des Eupenois. "Ils ont été meilleurs que nous et je les félicite. Ils méritent aussi leur qualification pour le tour final."

Un adversaire que les Sartois pourront retrouver en cas de nouvelle contre-performance jeudi contre Bellevaux. "On va tenter de soigner les plaies mardi et de préparer au mieux le match de jeudi pour lequel j’espère récupérer quelques joueurs blessés." Le timing est court mais on veut rester positif du côté de Sart B. Et si le premier match à enjeu a été manqué, une réaction est attendue par tout un club.

La rouge de Bastien Ramet

Le gardien sartois a vu rouge à un quart d’heure du terme pour une sortie dangereuse sur Maxim Bollen. Il sera donc suspendu pour jeudi. "Je n’ai pas de gardien à ma disposition mais je vais essayer d’avoir celui de la P2" , espère son coach.

Le bluff de Malmendier

Le coach des Eupenois avait annoncé samedi qu’il n’avait que cinq titulaires disponibles. Ils étaient bien plus. "Bien sûr que je bluffais mais ça fait partie du jeu. Et à Sart aussi, ils ont fait pareil" , sourit Malmendier.

La «clean sheet» de Lejeune

Le défenseur sartois, Corentin Lejeune, a pris les gants après l’exclusion de son gardien. "Je n’ai jamais joué à ce poste, juste parfois à l’entraînement pour rigoler. Je suis donc content d’avoir pu garder le zéro même si à la fin on est battus. On n’a pourtant pas cherché à jouer défensivement mais Eupen a réussi à mieux construire et nous a poussés à défendre bas. À nous de réagir jeudi contre Bellevaux pour éviter le tour final."