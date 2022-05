Cartes jaunes: Thonus, Bong, Koonen; Mabika, Kalunseyetiko.

Buts: Longaretti csc (0-1, 55e), Eyenga (0-2, 83e).

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Kupper (80eDohogne), Niro, Koonen, Stoffels (88eAkdim), Lauffs, Evertz (84eDieuville), Klauser, Thonus, Stochkov, Bong (70ePirnay).

CROSSINGSCHAERBEEK: Van Den Eynde, Op’T Eynde, Mpati (86eDiallo), Muray, Mabika (86eFamo), Gajajovic, Eyenga, Tshibay (76eKamagate), Ade Bandama, Nsingi, Mbenti (85eVerdeyen).

Les dix premières minutes de cette rencontre comptant pour le tour final donnant droit à la montée en D2 ACFF sont à l’actif des Bruxellois.Après celles-ci, les Germanophones rentrent peu à peu dans la rencontre. "La première période était d’un très bon niveau. Le Crossing de Schaerbeek nous a vraiment mis la pression durant les dix premières minutes.Nous héritons de plusieurs possibilités franches dont trois face-à-face, mais nous n’arrivons pas à conclure. Nous rentrons avec un 0-0 à la pause" , raconte le coach de Raeren-Eynatten, Jonathan Negrin.

La seconde période redémarre et les Bruxellois arrivent après seulement dix minutes à ouvrir le score sur un but un peu gag. "Ils balancent une longue rentrée en touche dans le rectangle.La balle n’est touchée par aucun joueur et file vers le but.Cependant, mon gardien essaie quand même de la sortir et la propulse dans la lucarne.C’est vraiment dommage, car cela fait totalement basculer la rencontre" , peste-t-il. Les Raerenois essaieront de revenir en poussant durant le restant de la seconde période, sans pouvoir revenir.Les visiteurs alourdiront même la marque dans les dix dernières minutes via Bryan Lokilo Eyenga (0-2).Avec cette défaite, les joueurs de Jonathan Negrin quittent ce tour final. "Nous restons des compétiteurs et nous sommes déçus.Cependant, cette défaite ne peut pas tirer un trait sur cette superbe saison que nous avons réalisé ensemble" , note Jonathan Negrin pour qui cette rencontre était la dernière en tant que coach des Germanophones. "Nous savons relativiser et nous sommes en route pour un resto tous ensemble!"