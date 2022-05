RBC WELKENRAEDT: Hoof 2, Mond 12, Finck 2, Van Wissen 4, Leemans 9, Fyon 6, Delrez 14, Touette 12.

En lutte pour sa survie dans la division avec seulement neuf victoires à son actif, Welkenraedt savait que le déplacement à Alleur serait compliqué. Les Liégeois bataillent en effet encore pour le titre et une montée en R2.

"À court de rotations et de solutions, on explose dans le dernier quart-temps" , explique Gino Fortuna, le coach welkenraedtois dont les couleurs avaient limité leur retard durant la première demi-heure. "On a joué une équipe plus complète et ayant plus de qualités individuelles. De notre côté, on paie physiquement les onze matchs disputés à six seulement. Il nous reste un match pour mériter de rempiler en P1… avec déjà les absences annoncées de Leemans, Van Wissen et Lejeune. Le derby face à Spa s’annonce compliqué mais on verra…"

La bonne nouvelle, pour la seconde semaine consécutive, c’est que Hannut - l’adversaire direct dans la lutte pour éviter le troisième siège éjectable - a aussi été défait lors de cette avant-dernière journée de compétition. Actuellement, Welkenraedt sauve sa peau à l’average et a donc son sort entre les mains. Mais la dernière journée sera déterminante!