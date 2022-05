Évolution du score: 10e: 22-16, 20e: 44-29 (22-13), 30e: 56-44 (12-15), 40e: 73-59 (17-15).

RBC PEPINSTER: Halkin 11, Roosen 4, Maucourant 9, Julémont 1, Delsaute 13, Deblond 3, Hanus 5, Maréchal 13.

Pour leur dernière sortie cette saison, les Pepins avaient au programme un déplacement délicat à Neufchâteau bien décidé à fêter son titre à domicile.

"On commence idéalement par un 6-12" , relate Pascal Horrion, le coach de Pepinster. "Puis on se fait éclater suite à un passage en défense de zone. Neufchâteau file à 22-16 au terme du premier acte et on est mené 44-29 à la mi-temps."

En durcissant son jeu, Pepinster remporte le troisième quart-temps (12-15). "On est parvenu à faire repasser notre retard sous la barre des dix unités mais, à huit, on n’a pas pu tenir ce rythme tant la fatigue s’est installée dans mes rangs" , constate Pascal Horrion. "On a pu fêter Julémont et Roosen. Ce n’est pas un mauvais match pour finir notre championnat, juste cinq minutes fatales. Car limiter Neufchâteau à 73 points à domicile est très positif."

Avec neuf victoires, Pepinster finit neuvième de la compétition 2021-2022.