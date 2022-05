Buts: M. Monville (0-1, 10e), T. Foguenne (0-2, 50e).

Bellevaux a fait son boulot termine à égalité de points avec Sart B. "On a vécu une super semaine, se réjouit le coach, Raphaël Solheid. On espérait avoir ce test-match contre Sart B et on l’aura ce jeudi. On va donner le maximum pendant nonante minutes."

Malmundaria B 6 – Faymonville B 1

Buts: T. Hendrichs (1-0, 6e), J. Pirard (1-1, 10e), A. Antonello (2-1, 40e), M. Antenoello (3-1, 45e), N. Léonard (4-1, 60e), P. Steffens sur pen. (5-1, 70e), N. Léonard (6-1, 80e).

Pour son dernier match comme joueur-coach, Nicolas Léonard a vécu une après-midi de rêve. Avec deux buts inscrits et une belle victoire, il ne pouvait espérer mieux. "Mes joueurs m’ont fait un énorme cadeau. Je me consacrerai désormais à ma famille."

Jalhay B 1 – Chevron 0

But: E. Haas (1-0, 30e).

Fin de saison compliquée pour Chevron qui a été battu par la lanterne rouge. À Jalhay, on savourait cette victoire. "Le coach était déçu du manque d’implication, c’est pourquoi il a voulu marquer le coup et m’a confié l’équipe, explique Florient Bebronne qui a fait office de T1. Et cela a eu de l’effet sur le groupe."

Stavelot B 7 – Lontzen B 2

Buts: N. Huberty (1-0, 5e), F. Emonts-Gast (1-1, 7e), M. Hammers (1-2, 30e), R. Maréchal (2-2, 12e), Y. Cougnet sur pen. (3-2 et 4-2, 50e et 55e), A. Bidaine (5-2, 65e), C. Gillet (6-2, 80e), S. Ziant (7-2, 88e).

Large victoire des Stavelotains. "Mais il ne faut pas croire que c’était facile" , tient à préciser le T1, Michaël Ziant. Son compère, Marco Kriclel, était surtout déçu pour son gardien. "Fabrice Prickartz jouait son dernier match et méritait un meilleur départ. En tout cas, c’était chouette de travailler avec lui."

Spa B 0 – Oudler 2 (arrêté à 70e)

Buts: M. Offman (0-1, 25e), N. Pesch (0-2, 40e).

Fâchés par l’arbitrage, les Spadois ont décidé de quitter le terrain à vingt minutes de la fin. "C’est un membre de notre comité qui a arbitré mais il l’a fait de manière scandaleuse, regrette le T1 Jack Depreitère. On a été trahis par notre propre comité." Éric Heuse, qui coachait pour la dernière fois Oudler aurait voulu qualifier son équipe pour le tout final. "Plus rien ne m’étonne en P4."

Bullange 5 – Ster-Francorchamps B 0 (forfait)

Par manque de joueurs, les Sterlains ont dû déclarer forfait, ouvrant au passage les portes du tour final à Bullange. "J’aurais préféré nous qualifier sur le terrain et les joueurs voulaient m’offrir cette qualification pour mon anniversaire mais c’est ainsi, dit Raphaël Lognoul. On participera au tour final avec beaucoup d’ambition."