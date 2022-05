Buts: Scholl (0-1, 13e), Santos Rosa (0-2, 36e), Gengler (0-3, 44e).

"Un manque d’envie et des U21 qui manquent logiquement de fraîcheur, je me répète ces dernières semaines" , avouait Ludo Lambert, le tacticien goétois.

RCS Verviers B 0 – Jalhay 2

Buts: Van Den Bossche (0-1, 45e), Franssen (0-2, 76e).

"On fait jeu égal mais on ne finit pas nos actions et on donne des buts , lâchait Patrick Klinkenberg, le T1 verviétois. C’est de bon augure pour la suite. Je tiens à remercier Razik Bouassem et Rachid Guenfoudi, de véritables clubmen."

"On termine enfin cette saison stressante" , soufflait Rocco Sutera, le coach jalhaytois.

Lambermont 3 – Faymonville 3

Buts: Ermis (1-0, 30e), Doucene (1-1, 36e), Volpe (2-1, 61e), Pivi Laville (2-2, 69eet 2-3, 75e), Volpe (3-3, 85e).

"Ce n’était pas super au niveau du jeu mais on a trouvé les ressources pour arracher un point, c’était important avant les barrages ", notait Quentin Demollin, le coach lambermontois.

"Nous avons eu du mal à l’approche du rectangle adverse" , expliquait Jean-Claude Sonnet, le T1 des Turcs.

Cornesse 5 – Spa 0

Buts: Ledoyen (1-0, 45e), Lejoly (2-0, 64e), Halkin (3-0, 70e), Lejoly (4-0, 83eet 5-0, 88e).

"Une belle victoire pour la der de Wilkin, Godart et Ledoyen" , se réjouissait Jonathan Félix, le mentor cornésien.

Butgenbach 3 – Andrimont 3

Buts: S. Nagui csc (1-0, 13e), Bousetta sur pen. (1-1, 28e), Bousetta (1-2, 42e), Ordonez (2-2, 70eet 3-2, 75e), Azzouzi (3-3, 90e+2).

"Devant nos supporters, nous voulions terminer le mieux possible , précisait Steve Paquay le T1 de Butgenbach. Je suis très satisfait de l’attitude de l’équipe."

"Peu importe l’adversaire, on voulait commencer le tour final à domicile ", expliquait Manu Ruiz Marin, le coach andrimontois.

Ent. Pepine 1 – Saint-Vith 3

Buts: Rogister (0-1, 43e), Ju. Diefels (1-1, 60e), Frère (1-2, 90e), Rogister (1-3, 90e+1)

"C’est avec une pincée au cœur que je quitte le club après 8 ans , avouait Anthony Horenbach, le coach pepin. "On accueillera Cornesse, qui nous a battus deux fois, au tour final ", notait Thierry Polis, le T1 des Germanophones.

Xhoffraix 1 – Lontzen 0

But: D. Diefels (1-0, 62e).

"Ce n’était pas un grand match mais on termine par une victoire , positivait Sylvain Henrard, l’entraîneur xhoffurlain. "M. Melotte ne nous a pas aidés, certains joueurs manquent de respect, c’était un non-match en 1re mi-temps" , résumait Benoît Lousberg, le mentor de Lontzen.

Trois-Ponts 5 – Rechain B 0 fft

Au grand désespoir des champions qui espéraient faire la fête après un dernier match à la maison, les Rechaintois n’étaient plus que neuf et ont dû déclarer forfait.

EN BREF

La fin pour Rechain B

Il n’y aura plus d’équipe B à Rechain la saison prochaine. Marc Ansion dirigera la P2, jusqu’au retour d’Andy Piters. Lloyd Van Aubel redeviendra uniquement entraîneur des gardiens.

Waimes/Faymonville en P2

L’équipe A du nouveau club né de la fusion entre Waimes et Faymonville évoluera bien en P2 sous les ordres de Jean-Claude Sonnet. L’équipe B sera en P4 avec Éric Heuse.