Noah Detalle après la Flèche ardennaise : « J’avais peur de cette course »

Noah Detalle a vécu sa première Flèche ardennaise, ce 8 mai à Stavelot. Et ce ne fut pas une sinécure. "J’avais peur de cette course, quand je vois comment Liège-Bastogne-Liège Espoirs était dure … et qu’ici, il y avait 800 mètres de dénivelé en plus.Les trois premières bosses ont confirmé mon impression. Je me suis alors dit “Ouille, comment je vais faire”" , admet le Pepin, 93e à 10 minutes du vainqueur Romain Grégoire.