Carte jaune: Gerits

Buts: Ben Sellam (0-1, 31e), Binot (1-1, 47e), Roche (1-2, 62e), Binot (2-2, 88e).

AUBEL: Beckers, Remacle, Charef, Willem, Roex, Smits (66e Rexhepi), Ernst (37e Pauporte), Colling, Hansen (61e Lazzari), Campo (81e Wangermez), Binot.

RECHAIN: Perazzelli, Delchambre, Machiroux, Meyer, Hofmann (76e Tiecoura), Roche, Marlet, Ernst, Ben Sellam, Gerits, Binet

Les données étaient claires pour Aubel. Il fallait prendre un point face à Rechain pour assurer la troisième place et recevoir lors de la première journée du tour final. Dès l’entame, les Aubelois tentaient de mettre le pied sur le ballon et de prenaient le jeu à leur compte mais ça manquait de dynamisme, de justesse dans les choix et de précision dans les passes. Aubel se procurait pourtant des occasions mais ne concrétisait pas. Comme souvent dans cas-là, Rechain ouvrait le score sur sa première réelle opportunité, par Ben Sellam.

Au retour des vestiaires, Binot égalisait d’entrée. On pensait les visités lancés mais c’était sans compter sur un but splendide de Jérôme Roche, qui frappait du milieu de terrain et ne laissait aucune chance à Beckers. Aubel continuait de pousser et les efforts des joueurs de Tony Niro étaient récompensés en fin de partie par Binot, qui s’offrait un doublé et arrachait le point tant espéré. Après le match, Lloyd Vanaubel, l’entraîneur rechaintois, était satisfait.

"Je suis content de mes joueurs aujourd’hui. Ils ont joué avec envie et se sont montrés organisés, même si Aubel s’est montré maladroit et que mon gardien est l’homme du match. C’est presque dommage que la saison se termine, car nous étions bien en place ces derniers temps."

De son côté, le mentor d’Aubel Tony Niro était partagé entre satisfaction et préoccupation.

Réagir lors du tour final

"On a pris le point qui nous assure la troisième place et c’est positif. Maintenant, si c’est pour aller au tour final et faire de la figuration en proposant des copies comme lors des deux derniers matches, où on manque clairement de qualités, ça n’en vaut pas la peine. Il faut jouer le coup à fond."