C’est ainsi un trophée de prestige qu’a ajouté à son tableau de chasse le jeune sociétaire de la Groupama – FDJ, qui a devancé Lennert Van Eetvelt (2e) et Thomas Gloag (3e) au centre de Stavelot, devant l’abbaye. Une arrivée inédite pour ce rendez-vous Élites/Espoirs, déménagé par son organisateur (l’ASBL Flèche ardennaise) en la cité des Blancs Moussis pour corser le tracé. Avec 3500 mètres de dénivelé positif et 17 côtes répertoriées en 168 kilomètres au menu, l’addition s’annonçait en effet salée pour le peloton.

Je connaissais bien l’arrivée: je sais que sur les pavés ici, il y a une ligne plus rapide que les autres.

"C’était une belle course, un beau parcours: avec l’équipe, on avait à cœur d’être bien présents pour ramener la victoire à la maison" , sourit Romain Grégoire, récent vainqueur de Liège-Bastogne-Liège Espoirs . "Le parcours était tellement dur qu’on savait que la décision se ferait à un moment. Il n’y a pas de secret dans ces circonstances.On a attendu Amermont (NDLR: km 148) , bon moment pour lâcher tout ce qu’on avait et forcer la décision."

La Doyenne, un jour?

Après Amermont, il restait Renardmont et le terrible Stockeu. Au fil des kilomètres, Romain Grégoire a dû "gérer" les velléités adverses pour arriver à ses fins: un final tout en vélocité. Comme sur la "miniDoyenne". "J’étais confiant en mon sprint, même si pareil exercice reste toujours incertain. Je connaissais bien l’arrivée: je sais que sur les pavés ici, il y a une ligne plus rapide que les autres. Je n’ai alors pas hésité et ai lancé dès le bas (NDLR: la rue du Châtelet) ."

Après l’étape-reine d’Aubel-Thimister-Stavelot en 2021 et Liège-Bastogne-Liège U23, il reste au Français une course du paysage stavelotain à remporter: Liège-Bastogne-Liège pro. "Pourquoi pas, un jour. C’est l’objectif, en tout cas."

La 57e Flèche ardennaise a, assurément, sacré un futur grand. Le souhait de l’organisation était, par ce changement d’itinéraire, de faire émerger les grimpeurs de demain: pari réussi, déjà.

Classement

57e Flèche ardennaise (Stavelot)

1 GREGOIRE Romain *Groupama-FDJ

en 4:24:30

2 VAN EETVELT Lennert *Lotto-Soudal Development4:24:31

3 GLOAG Thomas *Trinity Racing

4:24:31

4 GERMANI Lorenzo *Groupama-FDJ

4:25:21

5 CLYNHENS Toon *Team Elevate p/b Home Solution4:25:21

6 KLUCKERS Arthur *Leopard Pro Cycling4:25:21

7 CHRETIEN Charles-Étienne Premier Tech U234:25:21

8 YEMANE Dawit Bike Aid4:25:21

9 VIDTS Obie *Team Elevate p/b Home Solution4:25:21

10 REINDERINK Pepijn *Development Team DSM4:25:21

11 RYAN Archie *Jumbo-Visma Development4:25:21

12 WILKSCH Hannes *Development Team DSM4:25:30

13 THOMPSON Reuben *Groupama-FDJ4:25:30

14 MARIS Elias Leopard Pro Cycling

4:25:44

15 STAUNE-MITTET Johannes *Jumbo-Visma Development4:25:46

16 GELDERS Gil *Bingoal-Pauwels Sauces-WB Development4:25:57

17 LECERF William Junior *Lotto-Soudal Development4:26:05

18 HODAPP Johannes Leopard Pro Cycling4:26:05

19 ONLEY Oscar *Development Team DSM4:26:05

20 DE VRIES Hartthijs Metec-Solarwatt

4:26:05

21 CRAPS Lars *Urbano-Vulsteke

4:26:05

22 NYS Thibau *Baloise Trek Lions

4:26:05

23 VAN HAUTEGEM Leander *Bingoal-Pauwels Sauces-WB Development

4:26:05

24 ENGELHARDT Felix *Tirol-KTM

4:26:05

25 DINHAM Matthew *Team BridgeLane4:26:05

26 GRAAT Tijmen *Jumbo-Visma Development4:26:05

27 PORTER Rudy *Trinity Racing

4:26:11

28 VAN ENGELEN Adne Bike Aid

4:27:02

29 VAN DEN PUT Ronan Stageco

4:27:02

30 ORINS Robin *Team Elevate p/b Home Solution4:27:02

31 HAJEK Alexander *Trinity Racing

4:27:02

32 DEGRAEF Noah *Mini Discar4:27:02

33 DE VET Sander *Basso Team Flanders4:27:02

34 CHRISTEN Fabio *EF Education-NIPPO Development4:27:28

35 LEBRETON Jacques France Militaire

4:27:37

36 HUYET Baptiste *CC Etupes4:27:44

37 TULNER RensMetec-Solarwatt

4:27:57

38 BAUER Dominik Team Lotto Kern-Haus4:27:57

39 WENZEL Mats *Leopard Pro Cycling

4:27:57

40 PIERRE Eliott *France Militaire

4:27:57

41 LECLAINCHE Gwen *CC Etupes

4:27:57

42 VERVENNE Jonathan *Team Elevate p/b Home Solution4:27:57

43 BAERS Arne *Acrog-Tormans

4:27:57

44 MILES Carson *Premier Tech U23

4:27:57

45 RICCITELLO Matthew *Hagens Berman Axeon4:28:07

46 SIEMONS Stijn Geofco Doltcini Matériel-vélo.com4:28:50

47 MOBACH Jarno Leopard Pro Cycling4:28:53

48 VAN BEKKUM Darren *Jumbo-Visma Development4:28:54

49 KRAMER Jesse *Jumbo-Visma Development4:28:54

50 COQUERET Louis *Leopard Pro Cycling4:28:56

51 DEL GROSSO Tibor *Metec-Solarwatt

4:28:56

52 HUYGHE Stan *Stageco4:28:56

53 MILESI Lorenzo *Development Team DSM4:28:56

54 VAN VEENENDAAL Hidde *Metec-Solarwatt4:28:56

55 LAURENT Giovanni Urbano-Vulsteke4:28:56

56 HORDIJK Bart *Development Team DSM4:28:56

57 Lars *Basso Team Flanders4:29:09

58 PIJOURLET Louis France Militaire

4:29:50

59 HABETS Jordan *Metec-Solarwatt

4:30:39

60 MOL Wesley Bike Aid4:30:42

61 GRANGER Ben *Zappi Racing Team

4:30:42

62 STALMANS Jasper *VDM-Trawobo

4:31:00

63 HEREMANS Joppe *VDM-Trawobo

4:31:00

64 ROGGEMAN Sieben *RB Zelfbouw UCT 4:31:00

65 DRAGE Jack *Hagens Berman Axeon4:31:00

66 PUT Lars Stageco4:31:00

67 BROUWERS Émile *Basso Team Flanders4:31:00

68 DE NEVE Tomas *VDM-Trawobo

4:31:00

69 BRENNSAETER Trym *EF Education-NIPPO Development4:31:00

70 THONNON Senne *EFC-L&R-AGS

4:31:00

71 WILLEMS Jago *Bingoal-Pauwels Sauces-WB Development4:31:00

72 LADANG Miguel *Team Elevate p/b Home Solution4:31:00

73 GERITS Vince Stageco4:31:00

74 REES Oliver *Trinity Racing4:31:00

75 THOMAS Théo *CC Etupes4:31:00

76 JULIEN Matisse *Premier Tech U23

4:31:00

77 DAUSCHY GuillaumePremier Tech U234:31:00

78 GEERINCKX Wout *Stageco4:31:00

79 REINDERINK Joris *Development Team DSM4:31:16

80 PICKERING Finlay *Groupama-FDJ

4:31:16

81 EECKHOUT Arthur *VDM-Trawobo

4:31:20

82 ROELEN Jaap *Metec-Solarwatt

4:31:23

83 THEILER Ole *Team Lotto Kern-Haus4:31:25

84 DEBRUYNE Ramses *Lotto-Soudal Development4:31:29

85 MARTINEZ Lenny *Groupama-FDJ

4:31:36

86 HASSERT Sven *Mini Discar4:31:52

87 TASSET Marvin Mini Discar4:31:54

88 DECLERCK Jelle *Bingoal-Pauwels Sauces-WB Development4:32:57

89 PLAMONDON Robin *Premier Tech U234:32:57

90 BONNET Theo *Geofco Doltcini Matériel-vélo.com4:33:01

91 HUYBS Ward *Baloise Trek Lions

4:33:08

92 PAULUS Milan *Lotto-Soudal Development4:34:24

93 DETALLE Noah *Bingoal-Pauwels Sauces-WB Development4:34:24

94 BERHE Hagos Welay *EF Education-NIPPO Development4:34:37

95 FOULON Dorian France Militaire

4:34:37

96 CENTRONE IvanGeofco Doltcini Matériel-vélo.com4:36:24

97 NONNEMAN Maxim *VDM-Trawobo4:36:32

98 VAN BOVEN Luca *Lotto-Soudal Development4:36:32

99 SHEEHAN Riley *Premier Tech U23

4:36:32

100 PIDCOCK Joseph *Groupama-FDJ4:36:32

101 ROMBOUTS SeppeRB Zelfbouw UCT4:36:32

1 non-partant, 63 abandons et mises hors course.