Ce sera un test-match pour Chênée et l’Espoir Minerois B: "Il faudra se montrer plus concrets jeudi"

Quoi qu’il en soit, il est clair que les hommes de Francesco Dell’Aquila ont démontré ce week-end que ce titre était bel et bien à leur portée.

«Pas su concrétiser»

"Je suis convaincu depuis le début qu’on a le noyau pour revendiquer cette première place" pointe le coach minerois. "On l’a prouvé une première fois ce dimanche mais on n’a pas su concrétiser nos occasions. Il faudra donc réitérer cette performance jeudi soir en étant plus concrets."

Dans le camp d’en face, le mentor de Chênée Michael Menten s’estime heureux de l’issue de la première manche de cette "finale": "On n’était même pas pointés parmi les favoris débuts de saison, et finalement on termine premier ex-aequo" juge-t-il malgré le fait que ses troupes ont fait la course en tête pratiquement toute l’année. "On va maintenant préparer ce test-match qu’on abordera pour le gagner et on verra. Quoi qu’il arrive on sera fixé sur notre sort jeudi."

Pour le perdant, il y aura évidemment encore la possibilité de monter via le tour final mais cela, personne ne veut en entendre parler pour le moment…

«Déçu du résultat mais pas de l’équipe»

Jauni en première période, Thibaut Pelsser, le capitaine de Minerois B, sera comme d’autres coéquipiers suspendus pour le test-match de jeudi.

Pas de gagnant ce dimanche ©Eda Éric Muller

Il n’en sera pas moins le premier supporter des siens évidemment. Et il semble certain de la capacité de ses coéquipiers à faire pencher la balance de leur côté dans trois jours. "Je suis déçu par le résultat car nous pouvions l’emporter dès ce dimanche mais certainement pas par l’équipe qui a livré un très bon match" juge-t-il. "Globalement, nous étions meilleurs qu’eux. Ils ont complètement craqué physiquement. Il n’a vraiment manqué que la finition."

Un constat qui promet un ascendant psychologique pour son club lors du duel final? "En tout cas on leur a fait mal même si de notre côté, ce n’est pas évident non plus de sortir d’un match pareil sans l’avoir gagné. Mais ils ont fait la course en tête toute la saison. On les reprend au dernier moment et en plus on les domine. Ils y penseront peut-être jeudi, oui."

Avec ou sans leur capitaine, c’est un tout cas l’aboutissement du travail de toute une saison qui se jouera ce jeudi pour les Minerois avec, peut-être, un titre de champion à la clé.

Le match: Chênée 0 – Espoir Minerois B 0

Arbitre: M. Laforge

Cartes jaunes: Rovenne, Léonard, Aliani, Thône; Pelsser, Lange, Toussaint, Marino

CHÊNÉE: Plenevaux, Thône, Conceicao, Kata, Boz, Dozot, Léonard, Rovenne (77e Mourtada), Massart (77e Stélen), Gollinvaux, Frisée (57eSalentiny)

MINEROIS B: Debante, Toussaint, Ernst, Corteil, Anounou (82ePuscaru), Alvarez, Pelsser, Plunus (69eMarino), G.Gaillard, Mololi, Lange

Nouvel essai ce jeudi pour l’Espoir Minerois B. ©Eda Éric Muller

Après une première période somme toute fort équilibrée, Chênée peinait physiquement et l’Espoir Minerois B prenait le dessus. Il paraissait d’ailleurs clair à une demi-heure du terme que le salut des Liégeois ne passerait plus que par un match nul tant ils souffraient dans ce deuxième acte.

Malheureusement, ni Lange ni Mololi, pourtant bien décalés, ne parvenaient à cadrer tandis que Anounou et Toussaint voyaient leurs tentatives détournées par un excellent portier chênéen.

ENBREF

Les cartes coûteront cher

En plus de son capitaine Thibaut Pelsser, l’Espoir Minerois B devra se passer de son meilleur buteur Lauris Lange (34 buts cette saison) qui a lui aussi pris la jaune de trop. "Je suis très déçu de louper ce match mais c’est comme ça. L’enjeu était trop important ce dimanche que pour lever le pied" explique ce dernier. Le défenseur central Thomas Toussaint sera également suspendu.

Pas encore de terrain

Si on sait déjà que le test-match aura lieu jeudi, on ne sait pas encore sur quel site il se disputera. Dans les rangs miniers, on verrait semble-t-il d’un bon œil la tenue de la rencontre sur le terrain synthétique de Fléron alors que du côté de Chênée, on citait plutôt Battice ou Melen. La décision devrait tomber ce lundi en début de soirée.

Avec quelle équipe?

Les suspendus du côté de La Minerie auront forcément un impact sur le noyau que retiendra Francesco Dell’Aquila dimanche. "Ce sont des pertes importantes, c’est clair" admet le technicien. "On va faire les comptes mardi et on verra quelles solutions on peut apporter mais il n’y en a pas mille. On va forcément aller puiser dans les ressources internes du club."