Cartes jaunes: Geurde, Ilyine, Joannes, Thirot, Catinus, Delooz.

But: Otte (0-1 pen., 61e).

AISCHE: Rousseau, Iglicki (80eLitonge), Thirot, Grégoire, Michels, Joannes (78eLisman), Choisez, Gauchet, Delooz, Catinus, Dethier.

SPRIMONT: Biersard, Lambrechts, Otte, Burton, Ilyine, Ruiz, Yema Shongo, Nelissen (83ePassarello), Geurde, Moukoko, Beaujean (63eGhelfi).

La démonstration 1-6 à Tournai et les turbulences au sein du club sprimontois laissaient entrevoir une tout autre issue à ce débat. Mais même contre une équipe recomposée, Aische n’a pas été à la hauteur de l’événement. Avec sept joueurs de D3, des réservistes de P1 et même un élément né en 2005 venu des U17, Philippe Médery, appelé comme pompier de service, a réussi l’exploit de qualifier Sprimont pour le tour suivant (à Manage). " Le foot, c’est 70% de mental , insistait le coach intérimaire, bien aidé par Jérôme Lahaque. Chapeau aux gars, ils ont fait déjouer une équipe qui leur était normalement supérieure. J’avoue que la première chose que j’ai dite en arrivant vendredi aux joueurs, c’est qu’on entendait partout que Sprimont était le meilleur tirage possible… "

Alors que Sprimont, fort replié, ne voyait plus le rectangle d’en face, il ne suffisait que d’une incursion des valeureux Liégeois pour plomber l’ambiance. Moukoko tombait dans un contact avec Thirot et obtenait un penalty que le… Namurois Thibaut Otte transformait, sans trembler, même si Rousseau touchait le cuir.

Biersard: «C’est ma spécialité»

Le pire des scénarios pour les hommes de Rousselle à qui ils restaient 30 minutes pour relever la face. Ce n’était pas faute d’essayer par Lisman et Gauchet mais quand les tentatives étaient cadrées, l’impressionnant Joseph Biersard se dressait sur leur route. À la 90e, Dethier jouait bien le coup pour arracher un penalty. On pensait que c’était la bonne. Mais Biersard, encore lui, stoppait la tentative. " Je savais que j’allais l’arrêter , assurait le portier de Sprimont, Joseph Biersard. C’est ma spécialité. Dommage pour Laurent, un super joueur. Pour nous, cette victoire, c’est un miracle, surtout en ne prenant pas de but contre une équipe qui venait d’en planter 6. On a été fort critiqué, insulté même avec tous les événements dans le club. Mais les rescapés sont là et on ne lâchera rien. On verra si des joueurs reviennent pour Manage, surtout que la P1 s’est sauvée."