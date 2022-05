RBC AUBEL: Grooteclaes 2, Gorlé 10, Gerarts 3, Perin 18, Bousmanne 8, Lambot 3, Liégeois G. 8, Liégeois B. 12.

"J e n’ai rien à reprocher à mes joueurs, on est simplement battu par plus fort comme en témoignent les écarts concédés lors de nos deux oppositions" , reconnaît sportivement Claude Ernotte, un coach qui a réuni ses gars au vestiaire dès le coup de sifflet final pour les féliciter. "Neufchâteau possède de très belles individualités mais aussi un vrai collectif. Notre défense de zone a bien fonctionné un temps mais l’adversaire a fini par s’adapter." Les Herbagers prenaient le premier avantage (5: 10-4). La défense de zone – face à une équipe qui ne trouvait pas la distance – portait ses fruits (13-6). Neufchâteau (venu à onze) savait qu’il fallait fatiguer l’adversaire, réduit à huit, et usait très vite d’un press tout terrain (8: 14-11).

Les échanges s’accéléraient et la nervosité montait d’un cran dès le début du second acte, le coach local devait rappeler ses troupes qui venaient de perdre quelques ballons (13: 25-23). Malheureusement, Perin faisait les frais des frictions croissantes et rechutait (entorse). Il quittait le jeu alors même que les Luxembourgeis étaient passés devant (15: 27-29). Un nouveau temps mort était nécessaire pour tenter de stopper l’hémorragie (18: 31-36).

L’espoir renaissait à la reprise (39-44) d’autant que Perin était à nouveau sur le terrain. Mais très vite l’écart repassait la dizaine (25: 43-54) alors que Gerarts était sanctionné pour la quatrième fois. Les Aubelois n’y arriveraient pas face au jeu très physique de Luxembourgois qui contrôlaient la fin de partie. C’est sans regret qu’ils quittaient ces play-off. Si ce n’est sans doute de déplorer le grand absent de cette rencontre, le sixième homme aubelois… même si quelques irréductibles locaux ont animé la rencontre. Histoire de quand même donner le change aux Luxembourgeois qui avaient déplacé une grosse caisse et qui ont aussi remporté la victoire dans les gradins. Dans l’autre demi-finale, Charleroi s’est qualifié en deux manches.